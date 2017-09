Baufirma Wimberger wächst nun langsamer

LASBERG. Mühlviertler eröffneten einen Standort in Ybbs.

Die Baufirma Wimberger hat ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2016/17 (per Ende Februar) um fünf Prozent auf 67,4 Millionen Euro gesteigert. Im laufenden Jahr soll es in Richtung 70 Millionen gehen. Das Wachstum ist nun langsamer. In den fünf Jahren zuvor hatte das Unternehmen mit Sitz in Lasberg die Erlöse fast verdoppelt.

Einerseits wolle man nicht mehr so schnell zuelgen, um sich konsolidieren zu können, sagt Firmenchef Christian Wimberger: "Andererseits bremst uns der Personal-Engpass." Es sei schwierig, Mitarbeiter zu finden, vor allem auf dem Land. Das liege an der regen Arbeitskräfte-Nachfrage wegen der guten Baukonjunktur. Das Angebot halte nicht mit. Darum erhöht Wimberger die Zahl der Lehrlinge. Derzeit sind es 25. Das Ziel sind 50.

Insgesamt beschäftigt Wimberger derzeit 310 Mitarbeiter. In Ybbs hat die Firma heuer ihren sechsten Standort eröffnet, den zweiten in Niederösterreich. (az)

