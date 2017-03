Baufirma GLS schafft Sanierung

LINZ/PERG. Sanierungsangebot wurde nachgebessert – Gläubiger kommen schneller zu Geld.

Die Gläubiger der Perger Baufirma GLS haben in der gestrigen Sanierungstagsatzung mehrheitlich den Sanierungsplan akzeptiert. Damit kann jene Baufirma weitermachen, die im Vorjahr die größte Pleite in Oberösterreich hingelegt hat.

Laut Gläubigerschutzverband KSV erhalten die unbesicherten Gläubiger 6,1 Millionen Euro ihrer Forderungen von 30,5 Millionen Euro. Die Hälfte davon gibt es gleich. Eine Garantie der Raiffeisenbank Perg über fünf Millionen wurde gestern vorgelegt, sagte Firmenanwalt Alexander Hasch. Ursprünglich wollte die Baufirma nur fünf Prozent der Forderungen gleich bedienen, jetzt sind es zehn. Große Mitbewerber, mit denen GLS Geschäfte gemacht hat, haben vorab wissen lassen, dass sie der Sanierung nicht zustimmen werden. Sie blieben mit ihrer Ablehnung in der Minderheit. 90 Prozent der Gläubiger haben dem nachgebesserten Sanierungsangebot zugestimmt.

65 Mio. Euro Forderungen

Insgesamt haben 1087 Gläubiger – davon 212 Mitarbeiter – Forderungen in der Höhe von 65 Millionen Euro angemeldet. Die Banken haben ihre Ansprüche gegen eine Erhöhung der Haftung der Firmengründer und Gesellschafter Edmund Wall und Walter Besenbäck zurückgestellt.

Laut KSV kommt es zu einer "erheblichen Ausweitung der Haftungen des Unternehmens und seiner Gesellschafter". Nicht betriebsnotwendiges Vermögen und Liegenschaften werden verkauft. Wall sagt dazu, die GLS habe in der Vergangenheit zahlreiche Wohnprojekte entwickelt und errichtet. Diese sind vermietet und sollen in den nächsten Monaten verkauft werden. Für weitere geplante Projekte wurden Grundstücke erworben. "Diese werden an andere Bauträger verkauft."

Vorbehalte von Lieferanten, die Geld verloren hätten und nun zu anderen Konditionen liefern würden, will Wall "nicht bemerkt haben". Klar sei, dass es nun kürzere Zahlungsfristen gebe. Er sei aber zuversichtlich, die Firma wieder in erfolgreiche Bahnen zu führen.

Wie die OÖN berichtet haben, haben Wall und Besenbäck zwischenzeitlich mit der steirischen Baufirma Granit eine weitere Gesellschaft gegründet. Diese GBW werde ebenfalls in Oberösterreich auftreten. "Wie wir das genau aufteilen, werden wir in den nächsten zwei, drei Monaten in aller Ruhe strukturieren", sagt Wall. Granit ist in der Steiermark ein großer Player und beschäftigt in der Hochsaison an die 2500 Mitarbeiter.

Wall will die Gruppe rasch wieder auf einen Beschäftigtenstand von 150 Personen hochfahren. Derzeit sind 55 Mitarbeiter beschäftigt.

