Baubranche im Umbruch: Die Großen kaufen die mittleren Familienbetriebe

LINZ. Wastler, Glatzhofer, Duswald und Kolm übernommen – Es gab keine internen Nachfolger.

Familienmitglieder oder Manager wollen Bauunternehmen oft nicht weiterführen. Konzerne schlagen zu und sichern sich ganze Mitarbeiterstäbe. Bild: colourbox

Es war ein heißer Sommer in Oberösterreichs Baubranche: Vier prominente Firmen wurden binnen zwei Monaten übernommen, davon drei mittelgroße. Der Baukonzern Swietelsky kaufte Metallbau Wastler in Linz (120 Mitarbeiter) und Duswald in Neumarkt/Hausruckkreis mit 60 Leuten. Die Eferdinger Firma Glatzhofer (100 Mitarbeiter) wurde Teil der Welser Gerstl-Gruppe. Holzbau Kolm in Linz mit zehn Leuten ging an die Frankenburger Schmid-Gruppe.

Alle vier Fälle haben eines gemeinsam: Es waren Familienunternehmen, die relativ gut da standen und trotzdem keine Nachfolgelösung innerhalb des Betriebes (Nachwuchs oder Manager) gefunden haben. Warum ist das so?

Belastung ist hoch

Es gebe wesentlich lukrativere Branchen als den Bau, sagt Karl Weidlinger, Sprecher der Bauindustrie und Geschäftsführer von Swietelsky in Linz: "Eine Marge von zwei Prozent bei gut funktionierenden Firmen ist nicht überwältigend." Risiko und Einstiegskosten seien hoch, das werde oft zur privaten Belastung. Nicht selten müssen Übernehmer ihr eigenes Haus als Sicherheit für die Schulden der Firma einbringen. Das alles mache es für viele Junge unattraktiv, sagt Weidlinger: "Dazu kommen noch der Stress und die langen Arbeitszeiten als Firmenchef." Heute sei die Bauwirtschaft auch nicht mehr in einer Aufschwungphase wie vor 30 bis 60 Jahren, sagt Weidlinger. Der Wettbewerb wird rauer, die Baukonjunktur ist moderat.

"Mit der Übernahme einer regionalen Firma kaufen große Unternehmen Marktanteile und Personal, also eine ganze Mannschaft, zu", sagt Norbert Hartl, Innungsmeister für das Baugewerbe (rund 2000 Firmen in Oberösterreich) und Chef der Baugruppe Schmid. Organisch zu wachsen, sei schwierig. "Die Leute strömen nicht in die Baubranche. Es ist schwer, auf dem Markt welche zu finden." Hartl hat selbst 2004 die Firma Schmid als Manager übernommen.

Bau-Gewerkschafter Harald Dietinger sagt, dass manche Firmenchefs die Nachfolge nicht rechtzeitig vorbereiten. "Dann bleibt nur noch der Verkauf." Es sei aber positiv, wenn dann die Großen aus Oberösterreich übernehmen. So sind sowohl der 8700-Mitarbeiter-Konzern Swietelsky als auch die Gerstl-Gruppe in Familienbesitz.

Im Bauhilfsgewerbe, dessen Firmen häufig als Zulieferer für Baugewerbe und -industrie tätig sind, wird das Thema Nachfolge ebenfalls heiß diskutiert. Innungsmeister Kurt Bernegger sagt, dass es sich wegen Bürokratie, mangelnder Rechtssicherheit und schwacher Auftragslage "viele nicht antun wollen, zu übernehmen".

