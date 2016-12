Bäuerinnen führen mehr als ein Drittel der Höfe im Land

WELS. Die Agraria in Wels war gestern Treffpunkt der Landwirtinnen.

Marianne Astner hat eingeheiratet und führt den Hof, im Bild mit ihrem Mann Josef und Sohn Jakob. Bild: krai

Die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft wird immer wichtiger. Dem trägt auch die Landwirtschaftsmesse Agraria in Wels mit dem "Treffpunkt Bäuerinnen" in der Messehalle 1 Rechnung. Denn bereits 12.127 der 31.814 Bauernhöfe im Land werden von Bäuerinnen geführt.

"Einer der Gründe dafür ist, dass viele Höfe ihren Betrieb auf den Nebenerwerb umgestellt haben", sagt Martina Wimmer. Gemeinsam mit ihrem Mann Johann bewirtschaftet die 43-jährige gelernte Konditorin seit 23 Jahren einen Milchviehbetrieb in Sankt Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck). In diesen Fällen müssen die Frauen verstärkt am Hof anpacken, während die Männer ihrer hauptberuflichen Tätigkeit nachgehen.

Generationen-Konflikte

Als Frau in eine Landwirtschaft einzuheiraten, läuft nicht immer konfliktfrei ab. Das weiß auch die Mental- und Persönlichkeitstrainerin Elke Pelz-Thaller aus eigener Erfahrung: "Als ich bei meiner Hochzeit verkündete, den Namen meines Vaters zu seinen Ehren behalten zu wollen, bekam mein Schwiegervater fast einen Herzinfarkt", sagte sie gestern bei ihrem Vortrag "Eigheirad – ein Thema mit Zündstoff" bei der "Agraria".

Familiäre Konflikte kennt auch Marianne Astner zur Genüge. "Ich habe mir nach der Hochzeit meinen Platz am Bauernhof erkämpfen müssen. Oft habe ich mich kontrolliert und kritisiert gefühlt, vor allem von der Großmutter meines Mannes. Erst als wir dann in unseren eigenen Wohnbereich gezogen sind, hat es funktioniert", erzählt Astner, die zur Agraria gestern extra aus Bayern nach Wels angereist war. Unterstützt von ihrem Mann Josef führt die dreifache Mutter mittlerweile den Milchviehbetrieb.

Dass es auch sehr harmonisch verlaufen kann, beweist das Beispiel des Landwirtepaares Bernhard und Christine Guschelbauer aus Kärnten. "Nie hatte einer von uns Probleme mit den Schwiegereltern des andern."

Neben zahlreichen Landwirtinnen besuchten gestern auch sehr viele Landwirtschaftsschüler die Agraria. Unter ihnen die Freistädterin Veronika Seiringer. "Mir gefällt die Arbeit, vor allem das Melken der Kühe", sagt Seiringer.

Heutiges Programm: Tierbeurteilungswettbewerb, Fachforum Rind, Halle 4, 10 Uhr. Diskussionsrunde mit Fachexperten, Fachforum Schwein, Halle 3, 11 Uhr. Vorstellung neues Berufsbild "Wirtschafts- und Agrarfachkraft", Messebühne, Halle 1, 11.05 Uhr. Ausbildung Aquakultur, Halle 1, 13.30 Uhr.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 24 - 4?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema