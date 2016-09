BMW Steyr: 100 Millionen Euro für neue Motoren-Prüfstände

STEYR. BMW kann Extremsituationen simulieren und erspart sich teure Tests auf der Straße.

Entwicklungsleiter Steinparzer bei einem der ersten neuen Prüfstände, die schnellere Entwicklungen möglich machen Bild: (BMW)

Zwölf Stunden wird der 5er- BMW in einer Kühlkammer bei minus zehn Grad vorgekühlt. Dann wird er auf den Rollenprüfstand in der Kammer nebenan gefahren. Der Motor wird an diverse Prüfeinrichtungen angeschlossen, der Auspuff mit einem Abgasschlauch verbunden. Es hat trotz der angenehmen Herbsttemperaturen in dem garagenähnlichen Raum noch immer minus zehn Grad. Der Mitarbeiter des Entwicklungzentrums, der den Prüflauf vorbereitet, ist in eine dick gefütterte Arbeitsmontur gehüllt.

Außentemperaturen zwischen minus 40 und plus 50 Grad können in den neuen Klimakammern von BMW Motoren simuliert werden. Der Luftdruck wird an eine Lage bis zu 5000 Meter Seehöhe angepasst, Schwenkprüfstände deuten Steillagen bis 50 Grad Neigung an.

30 neue Prüfstände

Die 30 Motorenprüfstände im weltweit einzigen Entwicklungszentrum für BMW-Dieselmotoren werden völlig neu aufgesetzt. Weil ein moderner Prüfstand heutzutage viel mehr Platz braucht als die alten, wurde ein sechsstöckiger Neubau errichtet.

Die einzelnen Kammern sind so groß, dass der gesamte Antriebsstrang eines Fahrzeugs nachgebaut werden kann. Drei Millionen Euro kostet ein solcher normaler Prüfstand, bis zu sechs Millionen ein Rollenprüfstand, auf dem die kompletten Fahrzeuge und nicht nur einzelne Komponenten auf Herz und Nieren geprüft werden. Auch Spitzengeschwindigkeiten von 250 km/h und die Lautstärkenentwicklung werden getestet.

Der Leiter des Entwicklungszentrums von BMW Steyr, Fritz Steinparzer, erklärt die Vorteile dieser 100-Millionen-Euro-Investition: "Wir können mehr Verhältnisse auf den Prüfständen simulieren und müssen nicht aufwändige Straßentests durchführen. Und wir werden schneller. Wir sind in der Winter- und Sommererprobung nicht mehr von den Jahreszeiten abhängig, sondern können das ganze Jahr alle Tests in der Klimakammer fahren." Auch die weltweit differierenden Dieselmischungen – etwa die unterschiedlichen Beimischungen von Biodiesel – würden abgebildet, sagt Steinparzer. 20 Prozent Ersparnis bringe das auf die Laufzeit eines Entwicklungsprojektes gerechnet, sagt der Entwicklungschef. Entsprechend würden auch die Kunden früher von den Erkenntnissen profitieren. Im Drei-Schicht-Betrieb werden in Steyr Motoren getestet. In zwei Schichten sind im Entwicklungszentrum 60 Mitarbeiter an den Prüfständen beschäftigt. In der Nachtschicht laufen die (Dauer-)Tests vollautomatisiert.

Sowohl Steinparzer als auch Werksleiter Gerhard Wölfel prophezeien dem Diesel in ein bis zwei Jahrzehnten eine große Zukunft. In Europa liegt der Anteil der Dieselmotoren bei 80 Prozent. "In anderen Weltregionen hat der Diesel noch großes Wachstumspotenzial." Die Zahl der Fahrzeuge werde weiter steigen. Der Elektroantrieb könne nur Teile der Nachfrage befriedigen, sagt Wölfel.

BMW Steyr auf Rekordkurs

Das „Dieselgate“ von Volkswagen zeige im größten Dieselmotorenwerk von BMW keine Auswirkungen, sagt Werksleiter Gerhard Wölfel. Heuer erreicht das 35 Jahre alte Produktionswerk einen Absatzrekord: Knapp 1,3 Millionen Motoren werden produziert, 30 Prozent davon Benzin, der Großteil Diesel.

Zeitweise wurde Zusatzpersonal eingestellt, damit in den Pausen durchgearbeitet werden konnte. 4400 Mitarbeiter – 3100 in der Stammbelegschaft, 1300 via Überlassungsfirmen – sind im Werk beschäftigt. Im Entwicklungszentrum arbeiten 700 Leute. Ein großer Entwicklungsschritt sei der derzeit erfolgte Ausbau der Prüfstände.

Für das Jahr 2017 ist Wölfel noch vorsichtig, aber aus jetziger Sicht plant das größte BMW-Motorenwerk eine weitere Steigerung der Produktionszahlen.

