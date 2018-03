Aussteller bieten beim Karriereforum 1500 Jobs

LINZ. Morgen, Dienstag, findet die Karrieremesse in Linz für Berufseinsteiger und Wechselwillige statt.

Bewerbung optimieren lassen Bild: Weihbold

Heimische Unternehmen sind derzeit intensiv auf Nachwuchssuche. Das zeigt sich beim diesjährigen Karriereforum ganz besonders: Mit mehr als 1500 Jobangeboten und Praktikumsstellen haben die Aussteller morgen, Dienstag, mehr konkrete Einstiegsmöglichkeiten denn je im Gepäck.

Die Liste der Aussteller ist prominent: Sie reicht von Leitbetrieben wie der voestalpine über Fronius, Greiner, Lenzing und Siemens bis zum größten Industriearbeitgeber in Kirchdorf, der TCG Unitech. Dazu ist die Finanzbranche mit der Oberbank, der Sparkasse Oberösterreich, der Raiffeisenlandesbank und Wüstenrot vertreten, ebenso die großen Handelsketten wie Hofer, Spar und Bipa.

Die Aussteller haben in den vergangenen Jahren die gute Vorbereitung der Besucher gelobt, die mit konkreten Fragen und Bewerbungsunterlagen auf Papier oder Sticks kommen. "Am liebsten ist mir die Online-Bewerbung im Nachhinein – aber unbedingt mit dem Hinweis auf das Gespräch, das wir hier geführt haben", sagt dazu Martina Berger von der KPMG. Der Wirtschaftsprüfer ist traditionell Partner der Veranstaltung und rekrutiert gute Kandidaten hier. Für jene, die sich über ihren Karriereweg noch nicht genau im Klaren sind, offeriert das Wifi individuelle Karriereberatung. Das Arbeitsmarktservice bietet an, die Bewerbungsunterlagen zu optimieren. Notwendig dafür: Bewerbung im Word-Format auf einem USB-Stick mitbringen. Der Personalberater Hill analysiert den Lebenslauf.

Immer gefragt: das Gratisstyling für das Bewerbungsfoto. Das macht der Profifotograf im Anschluss – gratis zum Mitnehmen.

Karriereforum: Palais Kaufmännischer Verein, Linz, Bismarck-str. 1, 13. März, 9 bis 16 Uhr. Alle Details: www.karriereforum.eu

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema