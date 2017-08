Aus 103 mach 20: Tourismusreform wird zur Geduldsprobe

LINZ. Zusammenlegung der Tourismusverbände: Gespräche laufen, aber nur wenige konkrete Fusionen sind bisher wirklich fix.

Michael Strugl (re.) mit Touristikern Winkelhofer (li.) und Seeber Bild: Beetz

Was andere Bundesländer schon vor Jahren gemacht haben, geht Oberösterreich erst jetzt an: das Zusammenlegen von Tourismusverbänden. Derer gibt es in Oberösterreich 103. Das ist ein Viertel aller Tourismusverbände von ganz Österreich – obwohl wir kein explizites Tourismusland sind.

Deshalb hat Wirtschaftslandesrat Michael Strugl mit dem "Tourismusgesetz Neu" einen Fusionsprozess ins Rollen gebracht, dessen anfängliche Dynamik "ein bisschen verflossen ist", wie es ein Geschäftsführer eines großen Tourismusverbandes nobel umschreibt. Auch von "Stillstand" ist die Rede.

Das will Strugl so nicht stehen lassen. "In 97 Tourismusverbänden sind die Vorarbeiten weit oder sehr weit gediehen, 63 Tourismusverbände sind mittendrin in Kooperationsgesprächen." Auch wenn der Beschluss vor der Sommerpause nicht mehr gefasst wurde – im Herbst sollten die Neuerungen in Gesetzesform gegossen sein. Etliche Widerstände – zum Beispiel der SP-Bürgermeister im Salzkammergut oder einzelner Innviertler Gemeinden – seien Teil des Prozesses.

In Kraft treten dürfte das neue Landestourismusgesetz spätestens mit 1. März 2018, erwartet Strugl. Die Tourismusverbände haben bis Ende 2019 Zeit, sich zu größeren Verbänden mit mindestens 200.000 Übernachtungen und 600.000 Euro Jahresbudget zusammenzuschließen. Sonst drohen Zwangsehen per Verordnung.

Sechs große bleiben für sich

"Ich gehe davon aus, dass kaum welche übrig bleiben", sagt Strugl im Gespräch mit den OÖNachrichten. Sein Ziel sind 20 Tourismusverbände in Oberösterreich. Fix ist, dass sechs der großen Tourismusverbände bleiben. Das sind Linz, Pyhrn-Priel, Bad Ischl, St. Wolfgang, Inneres Salzkammergut und das Mondsee-Land. Weiters fix ist, dass im Mühlviertel Bad Leonfelden und Vorderweißenbach zusammengehen. So gut wie sicher ist, dass Traunsee das Almtal und Attersee den Attergau dazunimmt.

Im Mühlviertel werden vermutlich drei, maximal vier große Verbände übrig bleiben: Böhmerwald, Freistadt-Mühlviertler Alm, Bad Leonfelden und Vorderweißenbach, und eventuell die Donauregion.

Der Tourismusverband Böhmerwald hat noch keine neuen Gemeinden dazugenommen und hätte sich über die Vorderweißenbacher gefreut. Die zogen jedoch Bad Leonfelden vor, suchen aber mit ihren rund 180.000 Nächtigungen noch Partner in Richtung Kirchschlag, Hellmonsödt, Alberndorf und Gallneukirchen. Auch der Name ist in Diskussion, sagt Alexander Pilsl, Geschäftsführer des Hotels Guglwald. "Weder Traumarena noch Bad Leonfelden, sondern etwas Neues mit Bezug zur Region. Aber der Gast soll sowieso das Gefühl haben, er ist im Mühlviertel bzw. in Oberösterreich."

Ortstaxe: Gemeinden heben ein

Unstimmigkeiten gab es in (vor allem SP-)Gemeinden, weil sie Mittelabflüsse zum Land fürchten. Nach etlichem Hin und Her dürfte die Einhebung der Ortstaxe bei den Gemeinden bleiben, die dafür auch gleich hohe Gebühren als Verwaltungsaufwand einheben dürfen. In Summe werde das sogar oft mehr werden als bisher, so Strugl, weil die Ortstaxen allgemein auf zwei Euro pro Übernachtung angehoben werden und auch in Nicht-Tourismusgemeinden anfallen. Über den Innovationspool "fließt das Geld für innovative Projekte wieder in die Regionen, aber gebündelt. Wir wollen keine Gießkanne mehr."

