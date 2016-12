Asamer-Brüder werden wieder Manager

OHLSDORF. Sie kaufen die Kies & Betonwerke GmbH aus Asamer Baustoffe heraus und führen sie selbst weiter.

Kurt, Andreas und Manfred Asamer Bild: OÖN

Der Aufsichtsrat der Asamer Baustoffe AG (ABAG) hat grundsätzlich grünes Licht dafür gegeben, dass die drei Asamer-Brüder Manfred, Kurt und Andreas die Kies & Betonwerke GmbH kaufen dürfen. Damit wurde bestätigt, was die OÖNachrichten schon exklusiv angekündigt haben.

Nach den großen wirtschaftlichen Problemen, die dazu geführt haben, dass die Brüder operativ keinen Einfluss mehr auf ihr Firmenkonglomerat hatten, sondern nur noch im Aufsichtsrat saßen, übernehmen sie wieder aktiv die Verantwortung.

Im Laufe des Dezember soll dargelegt werden, mit welcher Bank die Finanzierung dieser Übernahme vereinbart wurde. Wie hoch der Kaufpreis ist, wurde nicht bekannt gegeben. Dem Vernehmen nach soll er, je nachdem, wie man die Haftungen und Gewährleistungen mit einbezieht, zwischen 20 und 30 Millionen Euro betragen. Wie hoch die Eigenleistung am Kaufpreis und den notwendigen Sicherheiten ist, darüber kann nur spekuliert werden.

Was passiert mit dem Rest?

Kaufen die Asamers das Kies- und Betonwerk heraus, entspricht dies knapp der Hälfte der ABAG, also des gesunden Teils des einstigen Asamer-Reichs. Der große Rest wurde ja in die Abwicklungsgesellschaft Quadracir ausgelagert und wird Schritt für Schritt verkauft, um die Forderungen der Gläubiger zu erfüllen. Geschäftsbereiche wie Töchter in Dubai oder Libyen sind bereits Geschichte.

Was mit dem Rest der ABAG (Transportbeton in Wien und zwei Zementproduzenten in der Slowakei und Bosnien) passiert, wird wohl von der Invest AG der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich entschieden, die 23 Prozent an der ABAG hält und der größte Gläubiger der Asamers ist. Die drei Brüder halten je knapp ein Viertel an der ABAG. Bei der Bestellung des Aufsichtsratschefs und des Vorstands hatten sie aber nur bedingt Einfluss. Die RLB hat als Aufsichtsratschef den erfahrenen Manager Gerhard Falch (frühe VA Tech und Amag) geholt. Möglich ist, dass die restlichen ABAG-Teile verkauft werden. Handlungsdruck gibt es aber nicht, denn diese Teile funktionieren und werfen Gewinn ab.

1 Kommentar (4140) · 09.12.2016 00:20 Uhr von escorpio· 09.12.2016 00:20 Uhr Wieviele Millionen haben die Giebelkreuzler verloren ? Warum wird das totgeschwiegen ? Welcher Direktor oder ManagerIn der Bank ist verantwortlich ?



Zahlen müssen es wie immer die Kunden und die Steuerzahler, denn die Finanzschulden alleine sind bei solchen Pleiten meist enorm und uneinbringlich.



Es gilt natürlich die UV Antwort schreiben

