Arbeit muss sich an demografischen Wandel anpassen

LINZ. "Die Generation 50+ hat großes Potenzial. Wir wären schön blöd, würden wir das nicht nutzen", sagte Wirtschaftslandesrat Michael Strugl am Mittwoch anlässlich einer Fachtagung des Instituts für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik (IAA) und der Limak im Linzer Bergschlössl.

Ältere länger arbeiten lassen. Bild: OÖN

Aufgrund zunehmenden Fachkräftemangels müssten Oberösterreichs Unternehmen umdenken und alles daran setzen, ältere Arbeitnehmer länger im Erwerbsleben zu belassen.

Im Laufe eines Lebens ändern sich die Ansprüche der Älteren und deren Anforderungen an die Arbeitswelt. "Also müssten sich die Arbeitssituationen an den demografischen Wandel anpassen", sagt IAA-Geschäftsführer Clemens Zierler. Eine Studie des IAA und der TU Graz nahm Normierungen (z.B. Ö-Normen) hinsichtlich ihrer Altersgerechtigkeit unter die Lupe. Untersucht wurden die Arbeitsumgebung, Arbeits- und Pausenzeiten. Fazit: 77 Prozent der untersuchten Normen weisen einen Verbesserungsbedarf auf. 30 Prozent davon müssten dringend überarbeitet werden. Strugl: "Hier liegt noch viel Arbeit vor uns." (sail)

