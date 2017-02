Anziehend: Sportkleidung aus Kirchham

KIRCHHAM BEI GMUNDEN. Traunstein Sport mit Sonderkollektionen und Eigenmarke "Skihaserl".

Karl Attwenger Bild: affe

Vor acht Jahren haben die beiden Gründer Karl Attwenger und Markus Huber für ihr Textil-Unternehmen Traunstein Sport ein neues Gebäude mit Lager und Schauraum errichtet. Mit einer Mischung aus Handelsware und eigenen Marken kommen sie heute schon auf 15 Millionen Euro Umsatz.

Hinter Traunstein Sport steht neben den beiden Gründern ein junges Team: Verkaufsleiter Andreas Etzelstorfer ist 25, Michael Holzinger 23, Prokuristin Cornelia Reichsthaler nicht viel älter. Ausrüstung für Ski- und Wintersport und im Sommer unter der Marke "Rock Experience" auch für den Bergsport ist der Kern des Sortiments.

"Wir suchen uns exklusive, gute Marken meistens mit italienischem Design für den Vertrieb und betreiben selbst Produktentwicklung", so Attwenger: Für Skiclubs, Skiverbände und Seilbahn-Unternehmen werden bei Traunstein Sport ganze Kollektionen entworfen. Das Design kommt aus Kirchham, produziert wird in Italien und Bulgarien, "veredelt" mit Logo-Druck oder Stickerei wieder in Oberösterreich.

Gerade hat das Traunstein-Team eine erfolgreiche Ispo absolviert: Die Sportartikelmesse in München ist der Gradmesser für Trends, die etwa ein Jahr später in den Sportgeschäften ankommen. "Die neue Dreischichtware ist super angekommen", sagt Attwenger. "Dreischicht" sei das neue Zauberwort im Outdoor-Bereich: Wasserdichte Funktions-Stoffe sind bei Ski- und Bergbekleidung Standard, aber die superdünnen, leichten Hosen und Anoraks dieser neuen Generation kommen vor allem bei den Tourengehern gut an. Als Team-Ausrüster machen die Kirchhamer ihr Geschäft auch mit den ganz großen Seilbahn-Gesellschaften in Westösterreich wie in Serfaus-Fiss Ladis oder in der Zillertal Arena.

Bergbahnen müssen ihr Personal spätestens alle drei Jahre neu einkleiden. Dann werden Pakete mit Hosen, Polo-Shirts und Jacken für bis zu 500 Mitarbeiter in Kirchham zusammengestellt, nach Namen und Größen sortiert und sogar mit Sonderanfertigungen. "Die Liftwarte stehen bei jedem Wetter im Freien und sollen dabei noch gut aussehen, diese Ware muss extrem UV-beständig und haltbar sein", so Etzelstorfer. Für Skiclubs gibt es Erwachsenen- und Kinder-Kollektionen in den Vereinsfarben mit Logo und Sponsoren-Aufdruck.

"Skihaserl" gut unterwegs

Gute Zuwächse bringt den Sportausrüstern ihre eigene Marke "Skihaserl", die sie mit der Miss Austria Corporation vermarkten: Sehr figurbetont geschnittene Anoraks zum Beispiel, die auch in Damengrößen über 40 angeboten werden.

