Amag: Das Wachstum geht weiter

RANSHOFEN. Innviertler Konzern eröffnete Großprojekt Kaltwalzwerk um 350 Millionen Euro.

Erich Hampel (B&C Privatstiftung), Landeshauptmann Thomas Stelzer, Wolfgang Hofer (B&C Privatstiftung), Amag-Chef Helmut Wieser Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Zahlen sprechen für sich. In den vergangenen zehn Jahren hat der Aluminiumkonzern Amag eine Milliarde Euro investiert, davon 90 Prozent in Österreich. Die jüngste Großinvestition wurde gestern, Donnerstag, in der Zentrale des Unternehmens in Ranshofen feierlich eröffnet: das Kaltwalzwerk.

Damit hat die Amag seit 2013 rund 350 Millionen Euro am Standort investiert und 450 neue Arbeitsplätze geschaffen, die zum überwiegenden Teil schon besetzt sind. Darüber hinaus wurden indirekt, also bei Lieferanten und Geschäftspartnern, 1200 Arbeitsplätze geschaffen.

"Wir haben die Kapazität verdoppelt, um die Kundennachfrage zu erfüllen. Dabei sind wir zum modernsten europäischen Aluminium-Standort geworden", sagte Generaldirektor Helmut Wieser. "Gleichzeitig haben wir als Qualitäts- und Technologieführer die Wettbewerbsfähigkeit durch Automatisierung und Digitalisierung erhöht."

Die Kapazität der Walzproduktion ist von 1996 bis 2017 auf 300.000 Jahrestonnen verfünffacht worden. Aber nicht nur die Kapazität wurde erweitert: Die Amag kann nunmehr noch breitere Spezialwalzprodukte herstellen. Diese sind etwa in der Flugzeugindustrie oder in der Autobranche gefragt.

Die Flugzeugbranche erlebt laut Wieser nach wie vor einen Aufschwung, der seinesgleichen sucht. Die Zahl der fertiggestellten Flugzeuge bei Boeing und Airbus, den beiden größten Produzenten, hat sich deutlich erhöht. Die jüngsten Ergebnisse der diesjährigen Pariser Luftfahrtschau würden zeigen, dass in den kommenden zwanzig Jahren nicht 35.000, sondern 41.000 neue Flieger gebaut würden. Sowohl Boeing als auch Airbus sind Amag-Kunden. Zu den Abnehmern zählen aber auch die großen Automobilhersteller, die mit dem Leichtbau das Gewicht und damit den Verbrauch ihrer Fahrzeugflotte reduzieren wollen, oder große Hersteller von Unterhaltungselektronik, Tablets oder Laptops sowie die Verpackungsindustrie. Auch die E-Mobilität steigere den Bedarf an Aluminium.

80 Prozent Recyclinganteil

Da die Nachfrage anhaltend hoch ist, wird in Ranshofen konsequent investiert. Die Gießerei wurde ausgebaut, die Recyclingkapazitäten wurden erhöht. Zwar ist die Herstellung von Rohaluminium sehr energieintensiv, dafür lässt sich das Material gut wiederverwerten. In den Amag-Produkten befindet sich bis zu 80 Prozent wiederverwertetes Aluminium.

Die aktuellen Investitionen wurden zum überwiegenden Teil aus dem Cash-flow finanziert. Die Eigenkapitalquote beträgt unverändert 45 Prozent. Die Verschuldungsdauer ist kürzer als zwei Jahre.

Amag in Zahlen

450 Arbeitsplätze hat die Amag mit ihren jüngsten Investitionen in Ranshofen geschaffen. In den vergangenen zehn Jahren wurde rund eine Milliarde Euro investiert, der überwiegende Teil in Österreich.

Die Amag beschäftigt derzeit 1760 Mitarbeiter, setzte 2016 906 Millionen Euro um und erzielte ein Ergebnis (Ebitda) von 143 Millionen Euro.

