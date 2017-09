Als der Hausverstand in Bahnen gebracht wurde

Seit mehr als 40 Jahren ist der Marketing Club Linz aktiv, der erste Sekretär ist heute prominenter Politiker.

Inge Posch und die ehemaligen Präsidenten Peter Bruckmüller (Spectra), Sabine Schgör (Resch & Frisch), Prof. Harald Kindermann, Prof. Ernest Kulhavy, Horst König (SMW), Josef Thurnhofer (ÖAMTC), Silvio Kirchmair (Umdasch) Bild: cityfoto.at

Auf der Uni Wien habe ich noch Verkehrslehre gelernt. Das hieß dort noch lange so. In Linz hieß es Marketing. Und das war das Verdienst von Ernest Kulhavy. Er hat den Marketingbegriff von Peter Drucker in Österreich groß gemacht", erinnert sich Willi Hamburger, langjähriger Chef der Linzer Werbeagentur MMS. Zentrum dieser Marketing-Aktivitäten war neben dem Marketing-Institut Kulhavys an der Johannes Kepler Universität (JKU) ab 1976 der Marketing Club Linz (MCL).

Dort treffen sich regelmäßig Marketing-Verantwortliche größerer Unternehmen und Institutionen sowie Vertreter der Wissenschaft.

Nicht nur zum Meinungsaustausch, sondern auch zum Blick über den Tellerrand in Gesprächen mit Wirtschaftsgrößen, Politikern und Künstlern – von Hannes Androsch über André Heller bis zum ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Jacques Santer.

Das alljährliche Marketing-Forum (heuer am 10. November im Design Center) ist der jeweilige Höhepunkt des Veranstaltungsjahres.

Der jüngste Referent bei den Kamingesprächen war für viele reifere Mitglieder ein alter Bekannter. Für Hans Jörg Schelling war das ein Heimspiel. Denn als junger Assistent am Marketinginstitut wurde er von Kulhavy auch als erster Sekretär des Marketing Clubs eingesetzt. Kulhavy hatte den Club 1976 mit dem Werber und Hamburger-Kollegen Ernst Mothwurf, dem langjährigen Werbeleiter des Versandhandelshauses Quelle, Heinz Schwenke, und Gerhard Forsthuber von den Stickstoffwerken ins Leben gerufen. Kulhavy war der erste Präsident. Und er reist auch heute noch zu Veranstaltungen aus Wien an.

"Der Marketing Club hatte in den Anfangszeiten 60 Mitglieder, heute sind es an die 300", sagt Inge Posch, die von Beginn als Vorstandsassistentin und damit als wichtige Konstante tätig war.

Die Präsidenten wechseln dafür alle zwei Jahre. Im Juni hat der geschäftsführende Gesellschafter von Strasser Steine, Hannes Artmayr, die Präsidentschaft von Harald Kindermann übernommen, der als Professor Marketing an der Fachhochschule Steyr lehrt. Vor ihnen waren unter anderen Gerhard Roiss, Sabine Schgör, Peter Bruckmüller oder EU-Parlamentarier Paul Rübig Präsidenten.

Nicht hinter Wilhering

Artmayr will als Präsident weiter dafür arbeiten, dass "allgemein klar ist, dass Marketing kein Ort zwischen Wilhering und Oftering ist, sondern seit Jahrzehnten in logische Bahnen gebrachter Hausverstand und fixer Bestandteil strategischer Unternehmensführung", sagt der Unternehmer im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Diese Bewusstseinsbildung sei auch dringend notwendig, sagt Hamburger. Er stellt fest, "dass die Wertschätzung für Marketing in den vergangenen Jahren abgenommen hat. Früher saß in jedem Vorstand einer, der sich mit Marketing auskannte. Heute sitzen dort vor allem Finanz- und IT-Spezialisten. Marketing wird als Teil des Vertriebs missverstanden und oft nur mit Werbung gleichgesetzt."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema