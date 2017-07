Als Folge der C&A-Schließung steht Ennser Zulieferer vor dem Aus

ENNS. 215 Mitarbeiter verlieren mit der Verlagerung des Logistik-Zentrums ihren Job, 25 weitere beim Textilaufbereiter Lang.

2019 ist in Enns Schluss Bild: (kerschi.at)

Von einem schweren Verlust für die Gemeinde, aber auch für die gesamte Region spricht die Stadtgemeinde Enns in Bezug auf die Schließung des großen Verteilzentrums. Der Textilriese C&A hat – wie berichtet – am Dienstag angekündigt, im Frühling 2019 seine beiden Großlager in Enns und der Slowakei zu schließen. Stattdessen wird ein völlig neues in Trnava, ebenfalls in der Slowakei, errichtet.

Diese Nachricht erreichte den Chef des Textilaufbereiters Lang an seinem ersten Urlaubstag. "Der C&A-Betriebsleiter hat es mir am Dienstagnachmittag ohne Vorwarnung mitgeteilt. Damit ist für meine Firma der schlimmste Fall eingetreten, den man sich vorstellen kann", sagt Karl Lang. "Wir stehen vor dem Ende."

Sein Betrieb ist seit 1985 – als C&A nach Österreich kam – mitgewachsen, auf 25 Beschäftigte. Langs Mitarbeiter holen die Ware im C&A-Lager ab, entpacken die Container, hängen die Textilien auf Kleiderbügel, bügeln diese maschinell auf, fixieren Preisauszeichnung und Etiketten. "Im Grunde machen wir das Gleiche wie die C&A-Mitarbeiter", sagt Lang.

Wie es weitergeht, weiß der Firmenchef noch nicht. "Dazu war die Zeit zu kurz." Er hofft, dass seinem Personal der Zugang zu einer Arbeitsstiftung ebenfalls möglich sei.

Auch die Stadt Enns fühlt sich vor den Kopf gestoßen: Die Info sei in einer kurzen E-Mail erfolgt. Befremdlich sei, dass die Firmenleitung kein Gespräch gesucht habe, um eine Lösung in Enns zu finden, sondern alle vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Enns verliert Kommunalsteuereinnahmen von 160.000 Euro jährlich.

