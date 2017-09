Aktion 20.000: Teurer Wahlkampf-Gag oder neue Berufs-Perspektive?

LINZ. Zwei Profiteure berichten – Die Wirtschaftskammer kritisiert, Firmen werden nicht gefördert.

In den Linzer Seniorenzentren unterstützen 82 ehemals Langzeitarbeitslose die Betreuung. Bild: SZL

Peter Froschauer hat "sicher 1000 Bewerbungen" geschrieben. Seit 2012 die IT in seiner früheren Firma ausgegliedert wurde, war er arbeitslos. Zuerst versuchte er es als Selbstständiger. Nach einem Jahr musste er mangels Erfolgs als Einzelkämpfer beim Arbeitsmarktservice vorstellig werden. "Das war nicht leicht für mich", sagt der heute 53-Jährige.

Für ihn sei die Aktion 20.000 ein Glücksfall. "Zuerst war ich zu teuer, dann war ich überqualifiziert", sagt der Linzer über seine wenigen Vorstellungsgespräche, die aus den vielen Anschreiben resultiert sind. Seit 1. Juli ist er in den Linzer Seniorenzentren in der IT tätig und dort mit der Vorbereitung auf die Datenschutzrichtlinie der EU beschäftigt.

Als Damoklesschwert sieht er die Befristung seines Arbeitsverhältnisses. "Das ist ein Countdown." Er schreibt weiter Bewerbungen und hofft auf dem ersten Arbeitsmarkt unterzukommen.

Mit 56 Job verloren

Ursula Seewald ist seit September Sekretärin in der Schuldnerberatung. Sie war viele Jahre über Personalüberlasser tätig, zwischen 2010 und 2015 in der Telekom Austria. Dann wurden zwei Abteilungen zusammengelegt, und sie verlor ihren Job.

Die 58-Jährige freut sich, dass sie bis zu ihrer Pensionierung im Juni 2019 mit der Aktion einen Vollzeit-Job gefunden hat. "Ich habe während der Arbeitslosigkeit geringfügig gearbeitet, weil ich mit dem Geld sonst nicht ausgekommen wäre. Jetzt sammle ich noch wertvolle Beitragsmonate für die Pension", sagt die Linzerin.

Zwei Beispiele von Betroffenen, die als Langzeitarbeitslose über die Aktion 20.000 wieder zu einem Vollzeit-Job gekommen sind. In Oberösterreich wird die Aktion von Sozialminister Alois Stöger (SP) im Pilotprojekt im Großraum Linz umgesetzt – allerdings ist die Aktion umstritten.

Allein im roten Magistrat Linz sind 86 Arbeitsplätze geschaffen worden, die über zwei Jahre zu 100 Prozent über AMS-Gelder gefördert werden, dazu kommen 82 in den Seniorenzentren. 254 Personen dürften in Linz bis Anfang Oktober einen neuen Arbeitsplatz bekommen, geht aus Zahlen des ÖGB hervor.

Gefördert werden nur Arbeitsstellen bei gemeinnützigen Beschäftigern. Damit könnte auch das Land Oberösterreich zusätzliche Kräfte aufnehmen. VP und FP bremsen, weil dies nicht mit der Vorgabe, bei den Dienstposten zu sparen, zu vereinbaren sei. Argumentiert wird auch mit dem Objektivierungserfordernis. SP-Landesrätin Birgit Gerstorfer wirft der VP-FP-Koalition vor, unnötige Hürden aufzubauen. Eine Arbeitsgruppe erarbeitet Einsatzgebiete.

Kritik an der Beschäftigungsaktion formuliert auch Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer: Der Kardinalfehler der Aktion sei der bewusste Ausschluss aller regulären Unternehmen.

Sie schätzt, dass eine Zwei-Drittel-Förderung von Lohn und Lohnnebenkosten reichen würde, um auch private Arbeitgeber zu bewegen, die Betroffenen einzustellen. Hummer: "Diese Jobs wären nachhaltiger und würden längerfristige Perspektiven schaffen." Stellen Firmen ältere Arbeitnehmer ein, werden deren Löhne zwei Monate subventioniert, sagt Hummer zur Relation.

Das Argument von Stöger, das würde den Wettbewerb verzerren, wischt Hummer weg: "Geförderte Beschäftigungsverhältnisse gibt es viele." Die Befristung der Jobs auf zwei Jahre würde die Problematik nicht beseitigen, sondern zeitlich aufschieben. Ihre Schlussfolgerung: "Die Aktion ist ein teurer Wahlkampf-Gag, der den öffentlichen Bereich aufbläht."

1 Kommentar (2706) · 22.09.2017 00:21 Uhr von fritzicat· 22.09.2017 00:21 Uhr Kritik an der Beschäftigungsaktion formuliert auch Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer: Der Kardinalfehler der Aktion sei der bewusste Ausschluss aller regulären Unternehmen.

Die Hummer Dorli hatte halt das Glück, den Leitl als Anschieber zu haben sonst hätte sie mangels Qualifikation diesen hochdotierten Job nie erhalten. Jetzt macht sie halt auf wichtig und glaubt, besonders gescheit zu sein. Antwort schreiben

