Agrana-Werk in Aschach um 82 Millionen Euro ausgebaut

ASCHACH. Konzern erzeugt Maisstärke für Papier, Kosmetik und Lebensmittel.

Es herrscht derzeit reger Betrieb in der Agrana-Stärkefabrik in Aschach. Bauern liefern ihren Mais an, jeden Tag werden rund 1200 Tonnen verarbeitet.

Mitten in der Hochsaison hat der Agrana-Konzern mit Sitz in Wien gestern, Mittwoch, seinen Werkszubau in Aschach eröffnet. 82 Millionen Euro wurden in den Standort investiert. Die Verarbeitungskapazität steigt um ein Drittel auf 540.000 Tonnen pro Jahr. Seit dem EU-Beitritt 1995 seien insgesamt 200 Millionen Euro in Aschach investiert worden, sagte Vorstandschef Johann Marihart.

Stärke in Nudeln und Klebern

Viele Konsumenten kennen von Agrana nur ein Produkt – den "Wiener Zucker" in den Handelsregalen. Doch das international tätige Unternehmen erwirtschaftet mittlerweile mehr Umsatz in den Bereichen Fruchtzubereitungen und Stärke als im Bereich Zucker.

In Aschach wird Stärke aus Mais produziert. Stärke ist ein komplexes Kohlenhydrat, das "verkleistert". Es hält Produkte also zusammen und bewahrt sie vor dem Zerfallen oder Zerbröseln. Agrana liefert ihre Stärke je zur Hälfte in technische Bereiche wie Papier-, Kosmetik-, Baubranche und in die Lebensmittelindustrie. In einem Blatt Kopierpapier sind etwa vier Prozent Stärke. In Fliesenklebern findet sich ebenso Stärke wie in Nudeln und Backwaren. Es gibt verschiedene Arten von Stärke.

"Wir forcieren Veredelung und Spezialitäten, nicht Massenware", sagte Marihart. Zunehmend würden spezielle Maisarten wie Wachsmais verarbeitet. Bei bio- und gentechnikfreier Stärke für Lebensmittel sei Agrana führend. Seit 1990 wurde die Kapazität in Aschach verzehnfacht. "Unsere Stärkefabriken sind zwar dennoch kleiner als jene von US-amerikanischen Mitbewerbern. Wir sind aber flexibler, um Spezialitäten herzustellen", sagte Marihart. Der Export sei für Agrana ein Wachstumsturbo, dank des EU-Beitritts und der Ost-Öffnung.

25 zusätzliche Jobs

Mit der aktuellen Erweiterung steigt die Zahl der Arbeitsplätze in Aschach um 25 auf 280. Produziert wird ganzjährig im Vier-Schicht-Betrieb. Derzeit kommen rund 50 Prozent des Rohstoffs aus Österreich. Der genaue Anteil hängt von den Erntemengen ab. Rund 500 Bauern aus der Region sind in der Erzeugergemeinschaft Donautal organisiert. Sie lieferten zuletzt 60.000 Tonnen an Agrana.

Der börsennotierte Konzern hat auch Stärkefabriken in Pischelsdorf, Gmünd, Ungarn und Rumänien. Das Stärke-Segment trägt ein Drittel zum Umsatz bei, der zuletzt 2,6 Milliarden Euro betrug. Bis 2020 soll er auf drei Milliarden steigen. Weltweit hat Agrana 8600 Mitarbeiter.

