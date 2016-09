AUA streicht Flugrotation zwischen Linz und Wien

LINZ. Zu wenige Passagiere auf Nachmittagsflug.

Oftmals sollen weniger als 15 Passagiere die Verbindung genutzt haben. (AUA) Bild: (AUA)

Ab Dezember werden die Austrian Airlines (AUA) die erst im Juni 2015 aufgenommene Nachmittagsverbindung zwischen Wien und Linz wieder streichen. Das wurde den OÖNachrichten von der AUA und dem Flughafen Linz bestätigt. "Wir haben die Verbindung auf Initiative des Flughafens aufgenommen. Die Zusammenarbeit hat auch gut funktioniert. Leider hat die Auslastung nicht ausgereicht", sagt AUA-Sprecher Wilhelm Baldia.

So sei die Verbindung wirtschaftlich nicht darstellbar gewesen. Wie aus Branchenkreisen zu erfahren war, soll die 72-sitzige Maschine meist nur mit zehn bis 15 Passagieren geflogen sein.

Flughafen-Chef Gerhard Kunesch bedauert die Streichung: "Die Region hätte zeigen können, dass sie diesen Flug will. Weil sie das nicht getan hat, muss man die Konsequenzen daraus ziehen." Finanziell müsse man sich trotz der weiteren Streichung um den Linzer Flughafen keine Sorgen machen, sagt Kunesch: "Wir sind wirtschaftlich gut aufgestellt."

Kein Thema sei laut AUA eine völlige Einstellung der Verbindungen zwischen Linz und Wien. "Das ist nicht angedacht, die Flüge am Morgen und am Abend sind viel besser ausgelastet", sagt Baldia. Während des Tages biete die AUA weiter ihr Airrail-Programm an, also die Zugverbindung von Linz nach Schwechat. "Das läuft gut, wir sind zufrieden", sagt Baldia. Konkrete Passagierzahlen nenne man aber keine. ÖBB-Sprecher Michael Braun sagt, seit Dezember hätte mehr als eine halbe Million Passagiere die Direktverbindung zum Wiener Flughafen genutzt. Ab Dezember werde das Angebot mit neueren Wägen für Passagiere aus Oberösterreich weiter verbessert.

