AK-Einnahmen trotz hoher Arbeitslosigkeit gestiegen

LINZ. Vollversammlung genehmigt Rechnungsabschluss 2016 Präsident Kalliauer attackiert "kleine Gruppe von Unternehmern".

"2016 war die Arbeitslosigkeit hoch und damit auch der Druck auf Oberösterreichs Beschäftigte", hieß es gestern in einer Pressemitteilung der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich zur diesjährigen Vollversammlung.

Bei den AK-Einnahmen merkte man davon nichts. Die Kammerumlage, also die Beiträge der Pflichtmitglieder, stiegen um knapp vier Prozent auf 78,37 Millionen Euro. "Der Beschäftigungszuwachs hat uns da geholfen", sagt AK-Direktor Josef Moser im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Er verweist darauf, dass der Betriebs- und Verwaltungsaufwand die Budgetzahlen um 14 Prozent, der Sachaufwand sogar um 17 Prozent unterschritten habe. Außerdem habe man in mehr als 300.000 Fällen den AK-Mitgliedern Hilfe und Unterstützung geboten und dabei 77 Millionen Euro erkämpft.

Auch der Personalaufwand lag mit 39,6 Millionen Euro unter den budgetierten 40,8 Millionen Euro. Im Vergleich zum Jahr 2015 stieg er hingegen um 4,2 Prozent. Die Zahl der Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent) stieg minimal von 418 auf 425.

Moser verweist auch auf die hohen Investitionen in das Bildungshaus Jägermayrhof, dessen Generalsanierung im Vorjahr abgeschlossen wurde, und auf den Neubau der Bezirksstelle Linz-Land. Für beide Projekte wurden insgesamt 15 Millionen Euro aufgewendet.

Die deutliche Aufstockung der Rücklagen um 16,9 Millionen Euro begründet Moser vor allem damit, dass die bauliche Infrastruktur vor allem in vielen Bezirksstellen veraltet sei. Die wolle man in den nächsten Jahren sukzessive modernisieren.

Attacke des Präsidenten

Präsident Johann Kalliauer kritisierte einmal mehr "eine kleine, aber hartnäckige Gruppe" von Unternehmen, die sich an gar keine Spielregeln halte und sich aus jeglicher Verantwortung stehle. Es müsste ein gemeinsames Anliegen der Sozialpartner sein, gegen diese Unternehmen vorzugehen. "Denn sie schaden nicht nur den Beschäftigten, sondern auch den vielen kleinen und mittleren Firmen", sagte Kalliauer.

Wirtschaftslandesrat Michael Strugl kritisierte diese Aussagen Kalliauers in einer Aussendung. Das fortgesetzte Gegeneinander-Ausspielen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bringe den Wirtschaftsstandort Oberösterreich nicht weiter. Man sollte lieber Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammenspannen, so Strugl in einer Aussendung. (hn)

