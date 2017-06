48,6 Millionen Euro für Schärding

SCHÄRDING. ÖBB, Land OÖ und Stadt Schärding investierten in den neuen Bahnhof.

Gestern feierlich eröffnet Bild:

Der Baubeginn war im Frühjahr 2014. Gestern, Freitag, wurde der Bahnhof Schärding in Anwesenheit von ÖBB-Chef Andreas Matthä, Landeshauptmann Thomas Stelzer, Verkehrslandesrat Günther Steinkellner und Schärdings Bürgermeister Franz Angerer feierlich eröffnet.

48,6 Millionen Euro haben die Bundesbahnen, das Land OÖ und die Stadt Schärding in die Modernisierung investiert. Damit ist nach Linz, Wels und Attnang-Puchheim der nächste wichtige Bahnhof in Oberösterreich erneuert. "Mit dem neuen Bahnhof Schärding haben wir eines der erfolgreichsten Infrastrukturprojekte in Oberösterreich auf Schiene gebracht", sagt Matthä. 1100 Fahrgäste nutzten täglich den Schärdinger Bahnhof. Zudem sei die Strecke Passau–Wels eine der Hauptverkehrsachsen Österreichs. "Die Fertigstellung des Bahnhofes Schärding ist ein toll gestalteter Mosaikstein, der sich optimal in das neue Innviertler Verkehrskonzept einfügt", sagte Steinkellner anlässlich der Eröffnung.

Im Vorjahr haben die ÖBB 461 Millionen Fahrgäste befördert, 244 Millionen von ihnen wurden in den Zügen transportiert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema