MENTAL FIT mit Felix Gottwald

Zusatzveranstaltung im Rahmen der OÖN-Wirtschaftsakademie von Felix Gottwald im Brucknerhaus Linz

Bild: CARO STRASNIK.com

Bewegte Zeiten, hohes Tempo, große Herausforderungen: Nur wer mental fit ist, kann mit der Geschwindigkeit der Veränderungen noch Schritt halten. Die gute Nachricht: Mentale Fitness kann jeder trainieren! Jetzt! Genau dafür kommt Österreichs erfolgreichster Olympiasportler aller Zeiten

nach Linz.

Felix Gottwald hat das neue 3-Stunden-Format MENTAL FIT MIT FELIX GOTTWALD entwickelt mit unmittelbarer positiver Auswirkung auf Ihr Wohlbefinden, Ihre Begeisterungsfähigkeit und Ihre mentale Stärke, mit der Sie Ihren Alltag noch besser meistern können.

In diesem Mental-Training hat der dreifache Olympiasieger und Weltmeister die Erfahrungen aus seiner Karriere im Spitzensport, seinem Studium der Gesundheitswissenschaften und aus seiner erfolgreichen Arbeit mit tausenden Menschen in Vorträgen, offenen Seminaren, Workshops und Führungskräftetrainings in den vergangenen Jahren verarbeitet.



Nutzen Sie die einmalige Chance , mit dem Besten zu trainieren!

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema