Erfolg in Zeiten der Vulkan-Ökonomie

Vortrag im Rahmen der OÖN-Wirtschaftsakademie von Dietmar Dahmen im Brucknerhaus Linz

Bild: privat

Futurologist und Top-Speaker Dietmar Dahmen erklärt bei der OÖN-Wirtschaftsakademie & Führungsimpulse am Mittwoch, 18. Oktober 2017, wie der erfolgreiche Ritt auf dem Management-Vulkan gelingt.

Die Welt um uns explodiert. Neue Technologien, neue Anforderungen, neue Geschäftsmodell soweit das Auge reicht. Der internationale Zukunftsexperte, Disruptions-Guru und Top Speaker Dietmar Dahmen nimmt uns mit auf dem „Ritt auf dem Vulkan“ und zeigt, wie wir die Energie des Vulkans nutzen können, statt von ihm verbrannt zu werden. Denn alles ist Vulkan: V = Volatil, U = Ungewiss, L = Liquid, K = Komplex, A = Agil, N = Nicht wie es vorher war.

Dahmen rockt die Bühnen und begeistert mit seinen Fachvorträgen immer wieder Führungskräfte. Auch in seinem Buch „Transformation Bamm!“ geht es um erfolgreiches Management in Zeiten der Vulkan-Ökonomie. Er kennt die Trends und kundenzentrierte Geschäftsmodelle, ist Mitglied des Art Directors Club Deutschland und des Creative Club Austria.

Dietmar Dahmen ist European Top 100 Speaker und weltweit gebuchter Top-Experte, wenn es um Wandel und Disruption geht. Er begann seine Karriere als strategischer Planer in der Werbung und arbeitete in einer 20-jährigen Werbelaufbahn bei Unternehmen wie DDB, Ogilvy oder BBDO in Hamburg, Los Angeles, München, New York und Wien. Er ist Mitglied im Board of Advisors bei verschiedenen Unternehmen in Europa und den USA und bekleidet die Position des Chief Innovation Officer bei „ecx.io“.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 5 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema