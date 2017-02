Fremde Galaxie - So funktionieren erfolgreiche Start-ups

Vortrag im Rahmen der OÖN-Wirtschaftsakademie von Bianca Gfrei und Damian Izdebski im Brucknerhaus Linz

Wie man einen Start-up-Bilderbucherfolg hinlegt und trotzdem auch scheitern kann, erzählen die beiden CEO’s Bianca Gfrei und Damian Izdebski bei der OÖN-Wirtschaftsakademie & Führungsimpulse am Dienstag, 25. April 2017.

Mit Bianca Gfrei und Damian Izdebski bestreiten zwei heimische Unternehmer einen Abend und erzählen von ihren spannende Start-ups. Sie berichten, welche Marketingstrategien zum Erfolg führen, wie man Großinvestoren wirklich überzeugen kann, aber auch, wie man trotzdem scheitern kann.

Bianca Gfrei ist Mitbegründerin von Kiweno, einem innovativen Gesundheitsunternehmen, das sich auf Selbstabnahmetests für Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Intoleranzen und Nährstoffprofile spezialisiert hat. Schon drei Tropfen Blut reichen aus, um zu bestimmen, welche Eiweißstoffe man nicht verträgt. Statt eines üblichen, für Nicht-Mediziner teils nichtssagenden Laborbefunds wird dem Nutzer übersichtlich dargestellt, welche Lebensmittel man verträgt und welche nicht. Gfrei erhielt sieben Millionen Euro als Investment bei der TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ für ihr Start-up.

Damian Izdebski erzählt von großen Fehlern, die ihm in 15 Jahren nach der Gründung von DiTech, dem größten österreichischen Online-Händler für Elektronik, passierten und zur Insolvenz führten. Er berichtet von Wachstums-Fehlern, von Perfektionismus-Fehlern, vom Tunnelblick und der Festhalte-Taktik. Und wie er mit der Gründung von Techbold 2015 neu startete und zum Komplettanbieter von IT-Lösungen für Klein- und Mittelbetriebe wurde. Techbold gilt heute als Spezialist in den Bereichen Computer Reparatur, Laptop-Reparatur und Apple-Reparatur in Wien und Umgebung.

