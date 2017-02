Nutze deinen inneren Schweinehund als Motivator!

Vortrag im Rahmen der OÖN-Wirtschaftsakademie von Stefan Frädrich im Brucknerhaus Linz

Der Motivationsexperte und Trainer Stefan Frädrich erklärt bei der OÖN-Wirtschaftsakademie & Führungsimpulse am Mittwoch, 29. März 2017 im Brucknerhaus Linz, wie man sich seinen inneren Schweinehund zum Vorteil macht.

Stefan Frädrich erfand das Motivations-Maskottchen „Günter, der innere Schweinehund“. Der lebt in jedem Kopf und bewahrt vor allem, was neu, mutig oder anstrengend klingt: „Mach’s so wie immer!“, „Später passt es besser!“ und „Schaffst du sowieso nicht!“ Klar, dass Günter einen so behindert. Sobald er aber die Mechanismen echter Motivation versteht, feuert Günter an: „Neues macht Spaß!“, „Wer, wenn nicht du?“ und „Los geht’s – jetzt gleich!“

Frädrich nimmt uns mit auf eine spannende Reise durch die Erkenntnisse aus Motivationspsychologie, Coaching und Neurowissenschaft. Sein Vortrag ist ideal für Führungskräfte, die sich selbst und/oder andere besser motivieren wollen, sollen oder müssen und für Unternehmen mit dem Wunsch, Teams mit Spaß, Hirn, Sinn und Motivation von innen zu motivieren. Garantiert humorvoll dargeboten und immer mit dem Ziel, komplexe Zusammenhänge verständlich und logisch zu machen – und dadurch etwas zu bewirken!

Seit 2003 ist Dr. med. Stefan Frädrich als Trainer, Redner, Coach und Consultant erfolgreich und schrieb mehrere Bestseller. Frädrich ist Motivationsexperte und Weiterbildungsunternehmer sowie Direktor des Steinbeis Transferinstituts GEDANKENtanken der Steinbeis Hochschule Berlin. Er entwickelte auch erfolgreiche Seminare wie „Nichtraucher in fünf Stunden“.

