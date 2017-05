voestalpine: Werk in Texas kostet mehr als eine Milliarde US-Dollar

CORPUS CHRISTI. Nach sechs Monaten Hochlaufphase ist Anlage in Corpus Christi seit April in Vollbetrieb.

Groß war die Verärgerung der voestalpine, als die OÖNachrichten Ende Jänner über die Kostenexplosion des neuen Werks in Corpus Christi/Texas auf eine Milliarde US-Dollar berichteten. Von einer „auf Gerüchten und Vermutungen basierenden Berichterstattung“ war in einer Aussendung des Stahlkonzerns damals die Rede. Eilig musste eine vorläufige Endabrechnung von 990 Millionen Dollar veröffentlicht werden.

Seit heute, Mittwoch, gibt es die mit dem Jahresabschluss 2016/17 ermittelten Gesamtkosten: Die Projektkosten belaufen sich auf 1,012 Milliarden US-Dollar (930 Millionen Euro). Ursprünglich kommuniziert hatte die voest-alpine Kosten in Höhe von 550 Millionen Euro, zum damaligen Wechselkurs waren dies 740 Millionen US-Dollar.

Hochwasser und Bauboom

Der deutliche Anstieg der Kosten sei unter anderem auf Wetterkapriolen zurückzuführen. Ein Jahrhundertregen mit Überschwemmungen hat die Bauarbeiten 2015 für Wochen lahm gelegt. Zudem verteuerte ein unerwarteter Bauboom am Standort die Preise für Rohmaterial und Arbeitskräfte. Kritiker sagen aber auch, dass das Projekt von Anfang an extrem knapp kalkuliert worden sei und dass die projektverantwortliche Muttergesellschaft voestalpine Stahl in Linz gut 200 Millionen Euro an Mehrkosten schlucken habe müssen.

Laut Aussendung ist der Großteil der Investitionen in den Geschäftsjahren 2013/14 bis 2015/16 abgerechnet worden. In dem mit März zu Ende gegangenen Geschäftsjahr sei nur noch eine vergleichsweise überschaubare Restinvestition verblieben.

Im September 2016 wurde der Testbetrieb in Corpus Christi aufgenommen. Seit April läuft die Direktreduktionsanlage in Vollbetrieb. Dort sollen jährlich zwei Millionen Tonnen Eisenschwamm, ein Vormaterial für die Stahlproduktion, hergestellt werden. Dieses Vormaterial werde an Kunden in Nordamerika und Europa verkauft und komme an voestalpine-Standorten in Linz und Donawitz zum Einsatz.

Zahlen zum Texas-Werk

1,012 Milliarden US-Dollar (930 Millionen Euro) betragen die mit dem Jahresabschluss 2016/2017 ermittelten Gesamtkosten für die Direktreduktionsanlage der voestalpine in Texas.

550 Millionen Euro waren die zu Projektbeginn im Jahr 2012 vom Stahlkonzern kommunizierten Projektkosten. Zum damaligen Wechselkurs waren dies 742 Millionen US-Dollar.

Zwei Millionen Tonnen Eisenschwamm sollen künftig jährlich in Corpus Christi erzeugt werden. Das Vormaterial für die Stahlproduktion wird an Kunden in Nordamerika und Europa verkauft. Auch die Standorte Linz und Donawitz sollen das Vormaterial aus Texas beziehen.

