voestalpine: Gericht hebt Betriebsratswahl auf

LINZ. Angestellten-Wahl vom März 2016 ist rechtsunwirksam – Grund sind „selbst hergestellte“ Stimmzettel.

Bild: Reuters

Die Angestellten-Betriebsratswahl des Linzer Stahlkonzerns voestalpine vom März 2016 ist rechtsunwirksam. Dieses Urteil fällte das Oberlandesgericht Linz (OLG). Es ist nicht rechtskräftig, das OLG hat eine ordentliche Revision zugelassen.

Am 16. März des Vorjahres fand die Wahl statt. 17 Mitglieder wurden gewählt, 2516 Arbeitnehmer waren stimmberechtigt. Zur Wahl traten zwei Gruppen an: die Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) und die Fraktion christlicher Gewerkschafter (FCG). Die FSG erhielt alle 17 Mandate. 2080 Wahlberechtigte stimmten für die FSG, 118 für die FCG. Der Rest enthielt sich der Stimme.

Knapp einen Monat später focht die FCG die Wahl an. Der Grund: Die FSG soll im Betrieb und vor den Wahllokalen "selbst hergestellte" Stimmzettel verteilt haben. Diese glichen den offiziellen Stimmzetteln. Größe und Design seien ident gewesen. Allerdings waren die Namen der zu wählenden sozialistischen Betriebsratsfunktionäre bereits aufgestempelt. Dies habe das geheime Wahlrecht verletzt und das Wahlergebnis beeinflusst, lautet der Vorwurf der FCG.

FSG wendet sich an OGH

In 200 bis 300 Wahlkuverts hätten sich zudem sowohl der einheitliche Stimmzettel als auch der Fraktionsstimmzettel befunden, wobei entweder keiner der beiden oder nur der Fraktionsstimmzettel angekreuzt gewesen sei. Diese Stimmzettel seien als gültig für die FSG gewertet worden – obwohl sie als ungültige Stimmen gewertet werden hätten sollen, so das Urteil.

Vor dem Landesgericht Linz war die FCG in erster Instanz abgeblitzt. Das OLG Linz entschied nun anders. "Das ist zu akzeptieren. Trotzdem war die Wahl aus unserer Sicht ordnungsgemäß", sagt Reinhard Streinz, stellvertretender Angestellten-Betriebsrat der voestalpine, im OÖN-Gespräch. Deshalb wendet sich die FSG an den Obersten Gerichtshof. Das letzte Wort dürfte in dieser Causa noch nicht gesprochen sein.

