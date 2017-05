voest-Werk in Texas kostete eine Milliarde Dollar

CORPUS CHRISTI. Die Direktreduktionsanlage in Corpus Christi, Texas (USA) der voest ist in vollem Betrieb. Mit 1,02 Milliarden US-Dollar waren die Investitionskosten deutlich höher als geplant. Im ersten Betriebsmonat erzielte das Werk aber ein positives Ergebnis.

Nach Beendigung der sechsmonatigen Hochlaufphase – verbunden mit dem erfolgreichen Abschluss aller Performancetests – ist das Werk am 1. April 2017 in den Vollbetrieb übergegangen. Damit produziert die weltweit größte und modernste Anlage ihrer Art beginnend mit dem Geschäftsjahr 2017/18 jährlich zwei Millionen Tonnen HBI (Hot Briquetted Iron – Eisenschwamm) als anspruchsvolles Vormaterial für die Stahlproduktion. Mit dem Abschluss des Inbetriebnahmeprozesses liegen nun auch die endgültigen Projektkosten – die sich auf 1,012 Mrd. USD belaufen – vor. Bereits im ersten Betriebsmonat unter Vollauslastung erzielte das neue Werk ein positives Ergebnis.

Die mit dem Jahresabschluss 2016/17 ermittelten Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf 1,012 Mrd. USD. Sie liegen damit nur mehr geringfügig über dem bereits im Jänner 2017 veröffentlichten Zwischenstand von damals rund 990 Mio. USD. Die Erhöhung resultiert aus den Abschlussarbeiten an der Anlage. Wie ursprünglich geplant wurde der weitaus überwiegende Teil der für das Projekt erforderlichen Investitionen bereits über die vergangenen drei Geschäftsjahre (2013/14, 2014/15, 2015/16) abgerechnet.

Zu Projektbeginn 2012 waren für das auf Dollar-asis kalkulierte und abgerechnete Projekt Gesamtkosten von 742 Mio. US-Dollar veranschlagt. Der Anstieg des Investitionsaufwandes sei, so die voest, im Wesentlichen auf Verzögerungen durch eine anhaltend kritische Wetterentwicklung in der ersten Phase des Projektes, eine deutliche Kosteninflation aufgrund des nicht vorhersehbaren Baubooms im Raum Corpus Christi seit 2014 sowie zusätzliche Investitionen bzw. technische Optimierungs- und Umweltmaßnahmen (Lagerkonzept, Lärmschutz) zurückzuführen. In den letzten Monaten des Hochlaufs wurden zudem zusätzliche Effizienzsteigerungsmaßnahmen in den Bereichen Infrastruktur und Fördertechnik gesetzt.

1 Kommentar (11821) · 10.05.2017 09:07 Uhr von Superheld· 10.05.2017 09:07 Uhr Solange man das Geld der Investition auch mit entsprechender Rendite zurück verdient, zielt diese Sensationsgier der Medien in die falsche Richtung.

Hat noch niemand gefragt, wie es aktuell mit dem prognostizierten ROI steht?



