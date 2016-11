shine-Kollektion Bild: Raymond Weil Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen Verwandlungskünstler „Meine Leidenschaften bestimmen mein Leben.“

21. November 2016

Schauspielerin Katheryn Winnick stellt die brandneue shine-Uhrenkollektion des Schweizer Uhrenherstellers RAYMOND WEIL vor, die in neuen Farben erhältlich ist. Das weibliche, elegante und sinnliche Design dieser Quarzuhr macht sie zum perfekten Accessoire für einen modernen Lifestyle. Dank seines einzigartigen patentierten Systems kann das Armband in Sekundenschnelle ausgetauscht und farblich an das Outfit angepasst werden. Alle Modelle der shine-Kollektion werden mit zwei Armbändern geliefert: mit einem Edelstahlarmband und einem schwarzen Satinarmband.

Classics Carrée Ladies

Bild: Frédérique Constant

Die Classics Carrée Ladies von Frédérique Constant steht für zeitlose Raffinesse. Diese vom Art déco inspirierte Uhr ist die einzige der Frédérique-Constant-Kollektion mit quadratischem Design. Das Design, das sich an den eleganten modebewussten Frauen der späten 1920er orientiert, widmet sich einem andersartigen Retro-Stil. Varianten mit poliertem Edelstahl und blauem Lederarmband oder Edelstahlarmband bieten zusätzliche Auswahlmöglichkeiten, was für die meisten Frauen ein weiterer Anreiz sein dürfte. Die neue Classics Carrée Ladies ist ein zeitloser klassischer Zeitmesser mit stilvollem Retro-Look für jeden Anlass, dessen Hauch von Glamour Frauen Eleganz und Anmut verleiht.

Funk-Solaruhr Spektrum

Bild: Junghans

Schönheit kommt von innen – das beweist Junghans mit der neuen Funk-Solaruhr „Spektrum“ für Damen, die dank ihres femininen Designs auch von außen glänzt. Das schimmernde Zifferblatt aus Perlmutt setzt dezente,

dafür aber umso elegantere Akzente. Im Spiel mit dem Licht wird das Naturmaterial lebendig und entfaltet dabei seine wahre Schönheit, die so wechselhaft ist wie das Meer. Sonne schmeichelt nicht nur dem Zifferblatt, sondern erfüllt auch eine wichtige Funktion: Die Sonnenstrahlen durchdringen das semitransparente Naturmaterial und tanken so das Solarzifferblatt mit Energie auf.

Portofino Automatic in Himbeerpink

Bild: IWC Schaffhausen

Mit einem argentéfarbenen Zifferblatt und einem Alligatorlederarmband in Himbeerpink setzt die Portofino Automatic 37 von IWC ganz neue Farbakzente. 66 Diamanten auf der Lünette strahlen Eleganz und diskreten Luxus aus. Einen besonderen Reiz vermittelt der Sonnenschliff der Zifferblätter, der für faszinierende Lichtreflexe sorgt und das einfallende Licht beim Schwenken der Uhr im Kreis wandern lässt.

Artelier Date Diamonds

Bild: Oris

In die Lünette der betont femininen Artelier Date Diamonds von Oris wurden 52 Diamanten eingesetzt, weitere elf zieren das Zifferblatt. Damit schafft die Artelier die perfekte Balance aus Glamour und Understatement.

Aquaracer Lady

Bild: TAG Heuer

2016 bringt TAG Heuer zum ersten Mal eine vollkeramische Uhrenkollektion auf den Markt mit mehreren neuen Ausführungen der Aquaracer Lady. Ausführungen vollständig in weiß oder schwarz mit einem Hauch Glamour

durch die Besetzung mit Diamanten oder durch Verzierungen aus Roségold mit einem größeren Gehäusedurchmesser von 35 mm, wobei das Gehäusevolumen harmonisch wirkt und keine überflüssigen Details vorhanden sind.

DolceVita

Bild: Longines

Die Kollektion Longines DolceVita steht für zeitgemäße Eleganz und ist als Hommage an das süße Leben von „La Dolce Vita“ inspiriert. Schauspielerin Kate Winslet stellt Modelle vor, die mit ihrer Verbindung aus Roségold und Stahl alle Frauen begeistert, für die Charme eine Lebenseinstellung ist.