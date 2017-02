Bild: HUGO BOSS Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen Verführerische, unverwechselbare Düfte Inspiriert von der unwiderstehlichen Kraft, die zwei Menschen einander näherkommen lässt. Von Sonderthemen-Redaktion, 14. Februar 2017 - 13:56 Uhr

Markenbotschafter sind Anna Ewers und Theo James. Das deutsche Model Anna Ewers verkörpert perfekt die duale Ästhetik der BOSS Frau. Stark und zugleich sinnlich, zieht sie jeden in ihren Bann – die ultimative Verführerin. Der britische Schauspieler Theo James personifiziert die verführerische Seite des BOSS Mannes. Er weiß um sein gutes Aussehen, sein Charisma und ist zugleich auf unaufgeregte Weise selbstbewusst – eine unwiderstehliche Kombination.



BOSS THE SCENT FOR HER verströmt feminine Eleganz, Wärme und Sinnlichkeit. Der Duft reflektiert die Spannung zwischen zwei Menschen, die sich näherkommen. Beginnend mit dem ersten elektrisierenden Funken, angetrieben von einer unwiderstehlichen Kraft. Durch die betörende Intensität des Duftes gelingt es BOSS THE SCENT FOR HER, die Kunst der Verführung in all ihren Facetten widerzuspiegeln – Anziehung, Verführung, Hingabe. Honigsüße Pfirsichnoten und Freesien verbinden sich zu einer elegant-femininen Kopfnote, die Leichtigkeit verströmt und sowohl Mann als auch Frau sofort in ihren Bann zieht. Der Wunsch, mehr zu entdecken, ist geweckt. Beide kommen einander näher. Orientalische Osmanthusblüten entfesseln in der Herznote die verführerische Kraft des Duftes. Die zunächst zaghafte Annäherung steigert sich zu einer unwiderstehlichen Kraft. Intensiv und geheimnisvoll strahlt die Basisnote mit geröstetem Kakao jene Magie aus, die beide – Verführerin und Verführten – der Kraft des Duftes erliegen lässt.



Bild: HUGO BOSS

Bei einer charismatischen Ausstrahlung spielen sämtliche Sinne eine wichtige Rolle. BOSS THE SCENT spricht all diese Sinne an und verführt durch eine außergewöhnliche Duftkomposition. Das Parfum fasziniert durch die Verwendung eines einzigartigen Duftstoffs aus Afrika, dem der aphrodisierenden Maninka-Frucht, die an eine Mischung aus Passionsfrucht und Rum erinnert. Zusätzlich, aufbauend auf einer maskulinen Lederbasis, hinterlässt BOSS THE SCENT einen bleibenden, unverwechselbaren Eindruck.

Die Kopfnote: Die Würze von Ingwer sorgt für einen temperamentvollen ersten Eindruck.

Die Herznote: Der verführerische Duft der Maninka-Frucht und der Duft von Lavendel umhüllen die Haut mit purer Sinnlichkeit.

Die Basisnote: Der intensive Duft von Leder sorgt für eine maskuline Note.

Die exquisite Komposition erlesener Inhaltsstoffe zusammen mit dem Charme des BOSS Mannes hinterlassen einen unvergesslichen Eindruck.

Der schlichte und elegante Flakon bringt das bernsteinfarbene Eau de Toilette gekonnt zur Geltung.