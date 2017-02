Bild: IWC Schaffhausen Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen VENI, VIDI, DA VINCI Gala-Gäste entschlüsseln den Schönheitscode Von Sonderthemen-Redaktion, 07. Februar 2017 - 16:11 Uhr

IWC Schaffhausen hat auf der Uhrenmesse Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) die Ankunft der neuen Da Vinci-Kollektion gefeiert. Rund tausend VIP-Gäste waren der Einladung nach Genf gefolgt – darunter auch viele prominente IWC-Markenbotschafter und Weltstars wie die Schauspieler/-innen Rosamund Pike, Vanessa Redgrave, James Marsden, Sonam Kapoor, Olga Kurylenko, Jean Reno, Naomie Harris, Zilin Zhang, Bolin Chen, Isabelle Huppert, Taylor Schilling und Patrick Stewart, Legenden des Sports wie Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Niki Lauda, Fabian Cancellara, Jan Frodeno und Jochen Mass, die Supermodels Karolina Kurkova und Adriana Lima sowie Meinungsbildnerinnen wie Nicole Warne, Kristina Bazan, Xenia Tchoumi und Negin Mirsalehi.

„Die neue Kollektion stellt eine moderne Interpretation des ikonischen Da Vinci-Designs aus den 1980er-Jahren dar. Neben Haute-Horlogerie-Innovationen enthält sie erneut Referenzen, die sich bewusst an Frauen richten – ersichtlich an Merkmalen wie kleineren Gehäusedurchmessern,beweglichen Bandanstössen, diamantbesetzten Lünetten oder Santoni-Lederarmbändern in verschiedenen Farben“, erklärt Georges Kern, CEO von IWC Schaffhausen.



Bild: IWC Schaffhausen

Durch den Gala-Abend, der unter dem Motto „Decoding the Beauty of Time“ stand, führte der britische Comedy-Star Rob Brydon. Einen Glanzpunkt setzte der Auftritt der dänischen Sängerin MØ. Während des Dinners fand zudem die Stabsübergabe von CEO Georges Kern an seinen Nachfolger Christoph Grainger-Herr statt. Ein kurzer Film, in dem auch der US-Schauspieler Kevin Spacey zu Wort kam, würdigte die wichtigsten Stationen in der 15-jährigen Karriere Kerns an der Spitze der Schweizer Uhrenmanufaktur. Später kamen die Gäste in den Genuss einer aufwendig inszenierten Holografieshow mit dem aus „Game of Thrones“ bekannten Schauspieler Joseph Mawle. Darin wurde die unermüdliche Suche von Leonardo da Vinci nach dem Zusammenhang von Wissenschaft und Ästhetik dargestellt.



Bild: IWC Schaffhausen

