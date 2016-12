Bild: Tissot Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen Tissot Botschafter Jorge Lorenzo gab bei der Tour de France Gas Tissots neuer Botschafter Jorge Lorenzo, der erfolgreichste spanische MotoGPTM-Fahrer aller Zeiten und amtierender Weltmeister, ist immer bereit für eine neue Herausforderung. Von Birgit Holzer (Sonderthemen-Redaktion), 05. Dezember 2016 - 09:46 Uhr

So stimmte er auch zu, an diesem für ihn sehr außergewöhnlichen Rennen teilzunehmen. Er kam mit seinem Partner Tissot, dem offiziellen Zeitnehmer der Tour de France, zusammen und bestritt in Andorra eine andere Art von Rennen auf zwei Rädern.

„Ich bin ein großer Fan des Radfahrens und die Tour de France ist das bedeutendste Rad-Event überhaupt. Es war fantastisch, die Möglichkeit zu haben, mit einigen der besten Radfahrern der Welt zu trainieren und zu sehen, wie die Arbeit hinter den Kulissen des weltweit wichtigsten Radrennens funktioniert. Was Tissot leistet, ist herausragend. Ich möchte Tissot für die Einladung zu dieser unglaublichen Erfahrung danken. Ich hoffe, nächstes Jahr wiederkommen zu können!“, zeigte sich Jorge Lorenzo begeistert.