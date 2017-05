Bild: Longines Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen Simon Baker präsentiert The Longines Master Collection Als traditionsreicher Uhrenhersteller hat Longines seit jeher außergewöhnliche Zeitmesser gefertigt. The Longines Master Collection ist das beste zeitgenössische Beispiel dieses Konzepts, wie ihr Erfolg seit der Lancierung im Jahr 2005 beweist. Von Sonderthemen-Redaktion, 16. Mai 2017 - 13:58 Uhr

The Longines Master Collection verbindet klassische Eleganz und exzellente Qualität – zur großen Freude aller Liebhaber edler Uhrmacherkunst. Nun stellt Longines neue Modelle vor, deren farbige Zifferblätter alle Blicke auf sich ziehen. Die grauen und blauen Modelle ergänzen die vielfältige Modellpalette von The Longines Master Collection um neue Facetten.

Im Jahr 2005 lancierte die Marke Longines eine Produktlinie, die zu ihrem Bestseller werden sollte: The Longines Master Collection. Ihr unmittelbarer und ungebrochener Erfolg hat sie zu einem Symbol für die uhrmacherische Expertise der Marke gemacht. Im Laufe der Jahre wurde die Kollektion mit neuen Größen und Finessen erweitert. Doch der klassisch-zeitlose Stil, der zu den charakteristischen Eigenschaften der Marke zählt und entscheidenden Anteil an ihrem weltweiten Erfolg hat, blieb stets erhalten.

In diesem Jahr lanciert Longines zwei neue Versionen in Grau und Blau. Diese angesagten Farbvariationen passen perfekt zum klassischen, zurückhaltenden Stil der Kollektion. Auf dem blauen oder grauen Zifferblatt mit Sonnenschliff werden Stunden, Minuten und Sekunden von rhodinierten Zeigern angezeigt, die sich dezent vom Hintergrund abheben. Bei den grauen Modellen und den blauen Herrenuhren sind die Alligatorlederbänder harmonisch auf die Farbe des Zifferblatts abgestimmt.

Diese Modelle der Longines Master Collection sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich, so dass jedes Handgelenk – ob weiblich oder männlich – die richtige Uhr für sich findet. Durch den transparenten Boden des Stahlgehäuses können die schillernden Bewegungen des Automatikkalibers bewundert werden, mit dem das Modell ausgestattet ist. Die eleganten Zeitmesser werden von einem Armband aus Stahl oder aus blauem oder grauem Alligatorleder vervollständigt, das stets mit einer Sicherheitsschließe versehen ist.

