Schauspieler und „Tatort"-Kommissar Klaus J. Behrendt ist das neue Gesicht von Walbusch Der Schaupieler Klaus J. Behrendt, bekannt als Kölner „Tatort"-Kommissar „Max Ballauf", beweist in seiner neuen Rolle Spürsinn für Mode: Er wird Markenbotschafter des Modeunternehmens Walbusch. Von Sonderthemen-Redaktion, 22. Februar 2017 - 15:39 Uhr

Seit Jänner 2017 ist der Schauspieler als Gesicht der neuen Kollektion in Print- und Online-Kampagnen zu sehen. „Männer lassen sich in Modefragen gerne von anderen inspirieren, neben der Partnerin und Freunden spielen prominente Identifikationsfiguren eine wichtige Rolle“, erläutert Walbusch- Geschäftsführer und Hauptgesellschafter Christian Busch den Einsatz eines bekannten Markenbotschafters. Klaus J. Behrendt ist bei den Fernsehzuschauern seit 20 Jahren als Kölner „Tatort“-Kommissar Max Ballauf beliebt: bodenständig, authentisch, sympathisch.

„Die Mode von Walbusch passt zu mir, schon bei der ersten Anprobe habe ich mich in den Hemden und Outfits wohl gefühlt“, kommentiert Behrendt die Zusammenarbeit. Das richtige Outfit für jede Rolle: Klaus J. Behrendt für Walbusch.



Zum Start der Frühjahr/Sommer-Saison wird der TV-Kommissar in zehn verschiedenen Outfits von Walbusch zu sehen sein. Dabei zeigt er die ganze Bandbreite der Kollektion des Männermode-Spezialisten: Vom Casual Look in strapazierfähiger Nappaleder -Hemdjacke oder im Jeans-Sakko „Casual Friday“ mit roter Twill-Weste bis hin zum weißen Hemd mit Umschlagmanschette zum dunklen Baukasten-Anzug Pro-Flex für formelle Anlässe. „Walbusch folgt mit seiner Mode den Bedürfnissen aktiver, gestandener Männer. Sie schätzen Bewegungsfreiheit und möchten sich in ihrem Outfit wohlfühlen“, erklärt Bert Hentschel, Geschäftsführer Einkauf/Vertrieb.



