Safari, Blumen, Farbe Die ersten modischen Trends für den Frühling und Sommer vertreiben das Wintergrau. Von Sonderthemen-Redaktion, 07. Februar 2017 - 15:55 Uhr

Für die Frühling/Sommer-Kollektion 2017 ließ sich Kim Jones, der künstlerische Leiter der Louis Vuitton Herrenkollektion, von Afrika inspirieren. Für Jones, der seine Kindheit im südlichen Afrika verbracht hat, ist es sowohl eine Reise in die Vergangenheit als auch eine metaphorische Rückkehr zum Erbe des Hauses Vuitton.

Exotische Lederarten, Tierfelldrucke, gebleichte Savannah-Töne und Safari-Styles dominieren die Kollektion. Die originellen Giraffen-, Zebra- und Nashorn-Prints hat Kim Jones in Zusammenarbeit mit dem britischen Künstlerduo Jake und Dinos Chapman kreiert.

Die neuen Embroidered-Flowers-Stücke aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2017 von 7 For All Mankind strahlen wie ein bunter Strauß Rosen in den Farben des Sommers. Stickereien mit Blüten und Blätter zieren die hippen Denim-Teile. Der Embroidered Flower Total Look besteht aus einem Jeanshemd, einer Trucker Denimjacke und der Josefina Crop Jeans.



Der wunderschöne Attersee diente als glamouröse Kulisse für das Airfield-Shooting mit Topmodel Helena Christensen. Starfotograf Lado Alexi wählte diese einzigartige Szenerie, um den Fokus auf die Statement Pieces der Frühjahr- und Sommerkollektion zu legen. Geshootet wurde in einer traumhaften Villa in Hanglage, an deren Pool und in einem Schnellboot auf dem See.



Im Mittelpunkt steht Helena Christensen, eine moderne, sehr aktive Frau, für die Mode den besonderen Twist haben muss. Für sie muss Kleidung nicht nur schön sein, sie muss auch ihren Anforderungen entsprechen.

Helena Christensen liebt farbige Modelle mit grafischen Mustern, die sportliche Züge aufweisen und immer perfekt aussehen. Und genau das spiegelt die neue Airfield-Kollektion für Frühjahr und Sommer 2017 wider. Sie ist allen Frauen gewidmet, die Grenzen überwinden und dabei das Leben genießen wollen.