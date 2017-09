Bild: ViennaPress / Andreas TISCHLER Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen SPORTALM ist Trachtenpartner des Wiener Wiesn-Festes Das Unternehmen stattet auch Trachtenbotschafterin Silvia Schneider aus Von Sonderthemen-Redaktion, 18. September 2017 - 14:50 Uhr

Am 21. September 2017 um 11:30 Uhr geht’s los: Österreichs größter Brauchtumsevent, das Wiener Wiesn-Fest, lädt bereits zum siebten Mal zu unter anderem 700 Stunden Live-Programm und Gaudi in Tracht. Offizieller Trachtenpartner ist dieses Jahr das Kitzbüheler Familienunternehmen Sportalm. Die diesjährige Trachtenbotschafterin des Wiener Wiesn-Festes ist Silvia Schneider, die selbstverständlich von Trachtenpartner Sportalm ausgestattet wird.



Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Tracht, setzt Sportalm auf Kompetenz und Qualität, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Die Trachtenkollektion präsentiert sich zeitgemäß, authentisch und luxuriös. Es wird besonders auf uberlieferte Vorlangen und Details geachtet, kombiniert mit modernen Farben und Drucken werden die Geschichten selbstbewusst neu erzählt. Die Dirndl werden in liebevoller Handarbeit noch immer im Kitzbüheler Firmensitz in Handarbeit genäht.

Silvia Schneider trägt auf diesen Bildern das Sportalm Dirndl Hagenberg. Es ist ab sofort in allen Sportalm Stores und online unter www.sportalm.at erhältlich.

