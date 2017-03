Bild: Chopard Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen OSCARS 2017 Schauspielerin Charlize Theron strahlte bei der 89. Oscarverleihung in Juwelen von Chopard Von Sonderthemen-Redaktion, 01. März 2017 - 13:53 Uhr

Die Schauspielerin wählte fulminante Ohrringe aus der „Garden of Kalahari Collection“, die durch eine vollkommene Farbe (D) und Reinheit (lupenrein) bestechen: ein 25 ct Tropfen und ein 26 ct Herz gefasst in 18 kt „Fairmined Gold“.

Die jüngst präsentierte „Garden of Kalahari Collection“ besteht aus mehreren kombinierbaren Haute Joaillerie Schmuckstücken. Das Herzstück der Kollektion wird auch nahe am Herzen getragen: Das Juwel der Kalahari ist ein Collier, in dem sich das Genie und der spielerische Geist, der die Kreationen von Chopard auszeichnet, spiegeln. Dank seines raffinierten Designs lässt es sich auf vier verschiedene Weisen tragen: ganz schlicht, als elegante und absolut moderne Halskette. In einer mondäneren Variante – geschmückt mit einer prächtigen Blüte, die erscheint, wenn ein unsichtbarer Mechanismus im Collier geöffnet wird. Für den glanzvollen Auftritt am Abend können an dieser Blüte drei prachtvolle Anhänger befestigt werden, die mit den drei größten der Kalahari-Diamanten besetzt sind: dem Brillanten von 50 Karat, dem herzförmigen Diamanten von 26 Karat und dem tropfenförmigen Diamanten von 25 Karat. Die drei Anhänger können jeweils einzeln oder – für den perfekten Wow-Effekt – alle zusammen an der Kette befestigt werden.

Da Schönheit und Phantasie bei Chopard stets zusammengehen, sind zwei der drei Anhänger – der herzförmige und der tropfenförmige Diamant – auch als Ohrringe konzipiert. Sie harmonieren perfekt mit dem Collier – ob mit oder ohne Blüte und mit oder ohne den großen Brillanten getragen. Als diskretere Variante können die Ohrringe ausserdem solo, ohne die herz- und tropfenförmigen Diamantanhänger, getragen werden. Ein wirklich originelles und modernes Konzept, das der Besitzerin dieses wundervollen Schmucks die Freiheit lässt, je nach Lust und Laune, je nach Anlass und Stimmung selbst zu entscheiden, welche der edlen Steine sie kombinieren und tragen möchte…

Zur Kollektion gehört auch ein Armband, das mit zwei Diamanten im Smaragdschliff besetzt ist, dazu zwei Ringe, von denen einer einen kissenförmigen 20-karätigen Diamanten trägt und natürlich – als Hommage an die Ursprünge des Hauses Chopard – eine außergewöhnlich feine Schmuckuhr. Alle Schmuckstücke der Kollektion „Garten der Kalahari“ wirken, als seien Diamanten und Lichtreflexe zu feinster Spitze verwoben worden. Dieses Design, das Chopard erstmals mit der Kult-Kollektion Precious Chopard vorstellte, ist inzwischen zum Markenzeichen der Haute Joaillerie von Chopard avanciert.

MONTBLANC bei den Oscars 2017

Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung und anschließenden Vanity Fair Party trugen außerdem zahlreiche Stars Montblanc Uhren, Schmuck und Manschettenknöpfe.

