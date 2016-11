Bild: Montblanc Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen Montblanc Augmented Paper – eine Revolution in der Schreibkunst Von Birgit Holzer (Sonderthemen-Redaktion), 28. November 2016 - 11:43 Uhr

Montblanc präsentiert eine brandneue Innovation um das traditionelle Schreiben in den digitalen Arbeitsprozess zu integrieren. Mit Montblanc Augmented Paper lassen sich handgeschriebene Notizen und Skizzen durch einen einzigen Knopfdruck vom Papier auf ein mobiles Gerät übertragen. Sobald der Inhalt auf dem Gerät erscheint, kann er bearbeitet, mit anderen geteilt oder in einen digitalen Text verwandelt werden, um die Produktivität und Leistung zu erhöhen. Durch eine Brücke zwischen den Highlights der analogen und der digitalen Welt kombiniert Augmented Paper die Freude an einer echten Montblanc Schreiberfahrung auf Papier mit der Effizienz einer digitalisierten Arbeit, um sie überall zu ordnen und zu teilen.

Das neue Augmented Paper, das wie ein eleganter Organiser aus Leder gestaltet wurde, enthält ein Notizbuch und ein StarWalker Schreibgerät. Aus elegantem schwarzem italienischem Leder gefertigt, das sich weich anfühlt, einen raffinierten matten Effekt besitzt und ebenfalls für die neue Urban Spirit Lederwarenkollektion der Maison verwendet wird, besitzt der Augmented Paper Organiser eine schlanke und stilvolle Form. Diese verdankt er dem anspruchsvollen Handwerk, das in der Montblanc Pelletteria in Florenz gepflegt wird, wo durch jahrhundertealte Traditionen und Fähigkeiten innovative moderne Kreationen entstehen. Das StarWalker Schreibgerät, das ebenfalls zum Augmented Paper gehört, wurde speziell entwickelt und mit der maßgeschneiderten Technologie ausgestattet, um exklusiv mit diesem neuen Produkt verwendet zu werden.



Bild: Montblanc

Die innovative Technologie bietet eine besonders hochwertige Handschrifterkennung in zwölf Sprachen, darunter Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Italienisch und Chinesisch, um handgeschriebene Notizen fehlerfrei auf ein mobiles Gerät zu übertragen und in einen digitalen Text zu verwandeln, der bearbeitet, geteilt und mit einer Suchfunktion durchstöbert werden kann. Neben der erhöhten Produktivität durch die Digitalisierung handgeschriebener Notizen erleichtert Augmented Paper das Speichern jedes Dokuments an einem einzigen Ort, ohne zahlreiche Notizbücher sammeln zu müssen. Über den Montblanc Hub können Tausende Notizen gekennzeichnet und herausgesucht werden. Darüber hinaus verfügt die App über eine Notizen machende Funktion, die unabhängig von Augmented Paper verwendet werden kann und digital das Schreibgefühl eines Montblanc Schreibgeräts vermittelt. Sobald das Augmented Paper verbunden ist, lassen sich Dateien übertragen und Notizen bearbeiten. Des Weiteren können mit der App auch digitale Notizen gemacht werden, wenn keine Verbindung besteht.

Unabhängigkeit ist einer der größten Vorzüge des Organisers. Diese verdankt er einem Akku mit besonders langer Laufzeit – 8 Stunden Dauernutzung und bis zu einer Woche bei gewöhnlicher Nutzung – und der Möglichkeit, bis zu 100 Seiten im internen Speicher abzulegen. Im Gegensatz zu einem Tablet oder Laptop, auf die nur bei geladenem Akku zugegriffen werden kann, dient die digitale Notiz als Back-up für das Papier und umgekehrt. Durch seine geringen Maße ist das Augmented Paper der ideale Reisebegleiter, um an Orten mit wenig Platz wie an Bord eines Flugzeugs oder im Zug bequem arbeiten zu können, ohne abgelenkt zu werden durch ständige Benachrichtigungen und Klingeltöne.



Bild: Montblanc

„Das Gefühl, auf Papier zu schreiben, ist einfach unvergleichlich. Allerdings ist es unverzichtbar geworden, seine Arbeiten und Gedanken in einer digitalen Welt zu teilen,“ sagt Jérôme Lambert, der CEO von Montblanc International. „Augmented Paper schlägt eine Brücke zwischen diesen beiden Welten. Als ebenso einfaches wie hochfunktionales Produkt lässt es dem Besitzer die Freiheit, seiner Kreativität mit einem Schreibgerät auf Papier freien Lauf zu lassen, anstatt ihm die Verwendung von Maus und Tastatur aufzuzwingen.“ Mit dieser bahnbrechenden Innovation in der Schreibkultur bleibt der Benutzer während eines Meetings mit seiner Umgebung verbunden, um sich, während er sich Notizen macht, voll auf die Interaktion zu konzentrieren, anstatt durch die Verwendung eines Laptops oder Tablets abgelenkt zu werden.

Unabhängigkeit, Leistung und Ordnung: Durch seine Technologie bietet dieses hochleistungsstarke Arbeitstool nicht nur das unvergleichliche Montblanc Schreiberlebnis, sondern auch Zugriff auf alle Notizen und Skizzen, die sich kreative Köpfe machen und die praktisch und bequem in einer mobilen App gespeichert sind. Montblanc Augmented Paper verfügt über eine schwarze Lederhülle, die einen elektronischen Digitalisierer, ein StarWalker Schreibgerät, ein Notizbuch mit liniertem Papier, ein USB-Ladekabel für das Gerät, drei Kugelschreiberminen und eine Pinzette zum Auswechseln der Minen umfasst.