Omega Marine Bild: Omega Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen Luxuriöse Sonnenbrillen Kollektion von Omega Der Schweizer Uhrenproduzent OMEGA lanciert seine erste Sonnenbrillen Kollektion für Damen und Herren. Von Birgit Holzer (Sonderthemen-Redaktion), 21. November 2016 - 16:00 Uhr

Der Schweizer Uhrenproduzent OMEGA lanciert seine erste Sonnenbrillen Kollektion für Damen und Herren. Die modernen Accessoires werden in Kooperation mit der italienischen Marcolin Group gefertigt und stellen den nächsten Expansionsschritt für die Marke dar, die vor allem für die hohe Qualität ihrer Uhren und Schmuckstücke bekannt ist. Die erste Sonnenbrillen Kollektion wird exklusiv in den OMEGA Boutiquen erhältlich sein. Jedes Modell gibt es in zwei Passformen und unterschiedlichen Farbvarianten. Was das Design anbelangt, so sind auch die Sonnenbrillen von den Uhren inspiriert; sie verfügen über ästhetische und technische Details, die jedes Stück einzigartig machen. Bei genauer Betrachtung fallen daher sofort die charakteristischen Merkmale, wie das Blumen-Motiv aus der Fine Jewellery Kollektion, die unverkennbaren Krappen der Constellation Uhren, Scharniere mit Uhrenkronenmotiv, das schwarz-glänzende Finish wie man es auch bei dem Keramik-Modell Dark Side of the Moon findet oder Metallrahmen, die von Edelstahl-Elementen inspiriert sind, auf.



Bild: Omega

Raynald Aeschlimann, Präsident und CEO von OMEGA kommentiert die Produkterweiterung folgendermaßen: “Für Omega handelt es sich um einen spannenden Schritt, der unserer Marke neue Möglichkeiten bietet. Unsere langjährige Geschichte bietet Substanz und Authentizität mit der wir arbeiten können und wir haben sichergestellt, dass sich Teile davon auch in jeder Sonnenbrille widerfinden. Natürlich war es auch sehr vorteilhaft, dieses Projekt gemeinsam mit Marcolin umzusetzen – ihr Renommee, ihr Hintergrund sowie ihre Expertise mit hochwertigen Marken haben es uns erlaubt, fantastische Produkte zu kreieren. Konsumenten haben die Chance, neue Möglichkeiten zu finden, ihren persönlichen Stil und ihre Leidenschaft für unsere Marke auszudrücken.“



Bild: Omega

Was das Design anbelangt, behält OMEGA ihr Gespür für Details auch bei der Sonnenbrillen Kollektion bei, die aus den besten Materialien – Azetat und Metall - gefertigt wird. Das hoch qualitative Brillenglas ist kratzresistent und anti-reflexionsbehandelt. Die Gläser, wie beispielsweise auch die facettierten Bügel, sind mit dem OMEGA Namen und Logo graviert. Zusätzlich zur Kollektion gibt es ein Model in limitierter Edition, das den Olympischen Spielen 2016 in Rio gewidmet ist, bei denen OMEGA als offizieller Zeitmesser fungierte. Diese klassische Unisex Sonnenbrille ist nur in einer Farbe erhältlich: Mattschwarz mit polarisierten grünen Gläsern. Ihr Nasensteg ist in Form des OMEGA Symbols gearbeitet. Lediglich 2.016 Stück dieser Sonnenbrille gelangen in den Handel.