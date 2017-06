Bild: Longines Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen Longines Master Collection für Damen Longines lanciert mit Markenbotschafterin Michaela Shiffrin die Master Collection für Damen mit blauem Zifferblatt Von Sonderthemen-Redaktion, 21. Juni 2017 - 07:41 Uhr

Am Vorabend des Prix de Diane Longines, dem größten Rennen für Jungstuten, lancierte die Schweizer Uhrenmarke das neue Damenmodell mit blauem Zifferblatt aus der The Longines Master Collection 2017. Dieser Zeitmesser verfügt über ein blaues Zifferblatt mit Sonnenschliff und gehört zu einer Serie, die seit ihrer Lancierung im Jahr 2005 zu den Bestsellern der Marke zählt. Das neue Damenmodell war auch die offizeille Uhr des Prix de Diane Longines in Chantilly, dessen offizieller Titelpartner die Schweizer Uhrenmarke bereits zum 7. Mal war.

Longines Markenbotschafterin Michaela Shiffrin zählte an diesem Wochenende zu den Gästen und präsentierte die The Longines Master Collection 2017 in einer Variante mit blauem Zifferblatt, Diamant-Indizes und blauem Alligatorenleder-Armband, dessen Farbe perfekt mit jenem des Zifferblattes harmoniert.



Bild: Longines

