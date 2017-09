Bild: Hartlauer Handelsgesellschaft m.b.H. Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen Karl Lagerfeld Brillen in Österreich Seit 9. September: Exklusiv nur bei Hartlauer Von Sonderthemen-Redaktion, 28. September 2017 - 13:42 Uhr

Karl Lagerfeld: Sein Stil ist seit Jahrzehnten prägend in der Welt der Mode und der Accessoires. Seine neue Brillenkollektion ist seit 9. September in Österreich exklusiv bei Hartlauer erhältlich. 28 brandneue Modelle warten darauf entdeckt zu werden. Hartlauer als größter Optiker Österreichs baut mit den hochwertigen und eleganten Fassungen des Designers sein Sortiment an Korrektionsbrillen aus - ideal für alle, die anspruchsvolles Design lieben.

„Gerade bei Brillen greift man gerne zu bekannten Marken und klingenden Namen. Mit den Modellen von Karl Lagerfeld erweitern wir die Herbstkollektion um eine kräftige Portion Glamour.“ Robert F. Hartlauer





Bild: Hartlauer Handelsgesellschaft m.b.H.

