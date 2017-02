Bild: Markus Köpf Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen Glückliche Gewinner Die OÖNachrichten verlosten gemeinsam mit den oberösterreichischen Uhren- und Schmuckfachgeschäften Uhren von Bulgari und RAYMOND WEIL. Von Sonderthemen-Redaktion, 14. Februar 2017 - 14:47 Uhr

KR Monika Wild überreichte die Damenuhr B.zero1 aus der Sonderedition von Bulgari in Edelstahl und 18 Karat Roségold mit 17 Diamanten in 0,0310 Karat und weißem Lederarmband im Wert von 5300 Euro bereitgestellt von S.M. Wild an Elfrieda Pedri mit Urenkelin Marie.

Die RAYMOND WEIL freelancer Diver’s Watch mit 42,5-mm-Gehäuse und Kautschukband im Wert von 2190 Euro gewann Daniel Imann. OÖN-Anzeigenleiter Bernd Kirisits gratulierte den Gewinnern.