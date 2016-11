Tango-Armbänder mit Edelsteinen Bild: Pomellato Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen Farbenspiele „Allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht.“

Oscar Wilde Von Birgit Holzer (Sonderthemen-Redaktion), 21. November 2016 - 14:47 Uhr

Zart und feminin, ausdrucksstark und glamourös – die aktuellen Schmuckkollektionen bekennen Farbe. Trendiges Roségold - auch gerne in Verbindung mit Edelsteinen, Perlen, Silber und anderen Goldtönen - darf dabei natürlich in diesem Winter nicht fehlen.

Um das Handgelenk geschlungen oder am Hals getragen bewegen sich die Diamanten der Happy-Diamonds-Schmuckstücke von Chopard völlig frei und verleihen der Trägerin Tag für Tag einen Hauch funkelnder Extravaganz. Weiß- oder Roségold bilden den attraktiven Rahmen für die „tanzenden“

Diamanten.

In der aktuellen Tango-Kollektion von Pomellato trifft Handwerkskunst auf Glamour und zeitgenössische Einflüsse auf die Tradition der Haute Joaillerie. Tango ist Ausdruck einer unkonventionellen Vision, in der das neue Farbspiel dem klassischen Trio aus Smaragd, Rubin und Saphir eine unerwartete, sinnliche Nuance verleiht.

Eine Liaison zwischen funkelnder Präzision, berührenden Momenten und Symbolen der ewigen Liebe – die neue Thomas Sabo Sterling Silver Herbst/Winter-Kollektion ist von der universellen Botschaft „Together“ inspiriert.

Feminin-starke Interpretationen dieser Maxime sind die mit facettiertem Diamantbesatz verfeinerten Glanzstücke der Saison: Neue, mit filigran gearbeiteten Edelsteinen verzierte Schmuckstücke faszinieren mit emotionalen

Designs voller Perfektion.

Zwölf Farben für den individuellen Stil

Bild: Niessing

„Die Farbe eines Schmuckstücks ist mindestens so bedeutsam wie seine Form“, sagt Designerin Nina Friesleben. Das Zusammenspiel von klarem Design und sinnlichen Goldfarben ist einzigartig für Niessing Schmuck. Mit den neuen Farben Ivory und Rosewood bieten sich vielfältige Möglichkeiten, die eigene Persönlichkeit mit einer Goldfarbe subtil zu unterstreichen.

B.zero1-Anhänger aus 18 Karat Rosé-, Weiß- und Gelbgold

Bild: Bulgari

Bulgari erweitert die ikonische B.zero1-Linie um neue Varianten in Rosé-, Weiß- und Gelbgold unter dem Motto „The Perfect Mistake“. Der erste B.zero1-Ring wurde 1999 zur Feier des neuen Jahrtausends kreiert,

war in einem einheitlichen Goldton gehalten und von der spiralförmigen Architektur des Kolosseums in Rom inspiriert. Die neue Kollektion umfasst zweifärbige Ringe und Kettenanhänger in Weiß- und Roségold sowie Armbänder in Weiß-, Gelb- oder Roségold, teilweise verziert mit schillernden Diamanten.

„Lara Coon“-Kollektion

Bild: Palido

Palido zeigt in seiner neuen Kollektion Lara Coon modischen Silberschmuck mit klaren, zarten Linien und Formen mit Symbolkraft. Die roséfarbene Vergoldung der Silberstücke mit Zirkonia verleiht einen edlen und warmen Schimmer. Die Trendfarbe in allen Formen und Stilen lässt also nichts mehr zu wünschen übrig.

Icon-Edelschmuck-Kollektion

Bild: Gucci

Sängerin und Schauspielerin Chris Lee präsentiert Ringe, Armspange und eine passende Halskette mit Anhänger in Roségold mit weißem Email aus der Icon-Edelschmuck-Kollektion von Gucci. Für ein erfrischendes Update der ikonenhaften Kollektion sorgen als ungewöhnliche Details kleine Blümchen und Blattmotive, welche das gravierte Icon-Motiv „G“ ergänzen.

Swarovski-Kreativdirektorin Nathalie Colin ließ sich von den unendlichen Weiten des Weltalls zur neuen Crystal-Galaxy-Kollektion inspirieren. Sterne, Planeten, zu Eis erstarrte galaktische Strukturen und die dunkle Farbpalette des Kosmos vereint sie zu außergewöhnlichen Designs. Aufregende Farbverläufe erinnern dabei an das Farbenspiel einer Sonnenfinsternis oder an Sternenwolken.

Klare Konturen, prismatische Formen und dreidimensionale Effekte treffen im Schmuck-Set shape von Calvin Klein, das mit Licht und Schatten spielt, zusammen. Bestehend aus Ohrringen, einer Halskette mit Anhänger, einem Armreif sowie einem Ring präsentiert diese neue roségoldfarbene Kollektion markant und kantig.

Perlen als glänzende Schönheiten sind längst wiederentdeckt und werden in einer nie dagewesenen Design-Vielfalt neu interpretiert. Die Neuheiten von Christ interpretieren den Klassiker mit einem angesagten Trendmaterial: Perle trifft Roségold. Und so verschieden die beiden schmuckvollen Komponenten auch in Form und Farbigkeit sind, der anmutige Auftritt mit warmem Schimmer und edlem Glanz ist ihnen gemeinsam.