Bild: Estée Lauder Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen Estée Lauder ernennt Misty Copeland zur globalen Botschafterin für das Parfüm Modern Muse Estée Lauder stellte heute Misty Copeland, Primaballerina am American Ballet Theatre, als neue globale Botschafterin der Marke für das Parfüm Modern Muse vor. Misty wird das Gesicht der neuen Kampagne für Modern Muse in den digitalen Medien, im TV, in den Geschäften und in den Printmedien sein. Von Sonderthemen-Redaktion, 31. August 2017 - 09:33 Uhr

"Als Estée Lauder das Parfüm Modern Muse 2013 herausbrachte, hatten wir uns die Idee zu eigen gemacht, dass Frauen Musen sind, die ihr Leben nach ihren eigenen Regeln leben, großartige Dinge auf die Beine stellen und alle um sich herum inspirieren", sagte Stephane de La Faverie, Global Brand President bei Estée Lauder. "Misty hat sich gegen den Status quo gestellt, um ihre Träume zu verwirklichen, und hat auf ihrem Weg so viele junge Frauen inspiriert. Misty wird die Idee des Parfüms mit ihrer einzigartigen Geschichte mit Leben erfüllen."

"Misty ist die perfekte Vertreterin der modernen Muse von heute", sagte Aerin Lauder, bei Estée Lauder verantwortlich für Stil und Image. "Sie steht für alles, was weibliche Stärke, Macht, Hingabe und Leidenschaft ausmacht und Sie können erfahren, was sie jeden Tag tut, sei es bei einem Auftritt oder wenn sie der nächsten Generation von Tänzern ihre Anregungen weitergibt. Ich denke, dass sie ein wunderbares Vorbild ist, und ich freue mich riesig, sie bei der Marke Estée Lauder begrüßen zu dürfen."

"Ich fühle mich so geehrt, dass ich Estée Lauder Modern Muse vertreten darf", sagte Misty Copeland. "Meine beiden Leidenschaften sind Tanzen und etwas zurückzugeben, und ich liebe es, Wissen an die nächste Generation weiterzugeben. Außerdem habe ich eine starke Verbindung zu den Gerüchen, die ich an mir habe, wenn ich auftrete. Die Kampagne für Modern Muse ist die perfekte Art, um die andere Seite meiner Geschichte kennenzulernen."

Die Kampagne für Modern Muse wurde vom unternehmenseigenen Kreativteam von Estée Lauder in Zusammenarbeit mit den Spring Studios sowie der Regisseurin und Fotografin Pamela Hanson produziert. Die Kampagne umfasst ein facettenreiches Storytelling rund um das Thema "Was inspiriert dich?", womit das Modern-Muse-Konzept perfekt auf Misty zugeschnitten ist. Zudem werden Frauen über Diskussionen auf digitalen und sozialen Plattformen unter dem Hashtag #BeAnInspiration eigebunden. Misty wird in der Kampagne auftreten, indem sie junge Ballerinen unterrichtet und Anregungen weitergibt, und sie wird darüber sprechen, wie wichtig es ist, mit der nächsten Generation in Verbindung zu bleiben.

Modern Muse ist ein üppig blumiger, holziger Duft, der Selbstvertrauen, Stil und Kreativität zusammen mit einer modern, jugendlichen Attitüde versprüht und dabei einen faszinierenden Kontrast zwischen einem sprühendem floralem Bouquet und eleganten modernen Holznoten bietet. Der Modern-Muse-Duft kam 2013 heraus und wurde von der Vielschichtigkeit der modernen Frau von heute inspiriert.

Der sprühende Dreiklang aus Jasmin-Noten fängt ihre kreative Energie und die magnetisch anziehende Weiblichkeit ein. Die exotische Mandarinen-Note und der verführerische Nektar des Geißblatts schicken einen funkenschlagenden Energiestoß mit der jungendlichen Sinnlichkeit von taufrischen Blütenblättern. Zwei Auszüge des Arabischen Jasmin, wozu chinesisches Absolue gehört, verleihen dem femininen Bouquet aus der vollblütigen Tuberose und frischen Lilien eine leuchtende Textur.

Der Dreiklang aus eleganten Holznoten nimmt ihren eleganten Stil, ihre Stärke und Sinnlichkeit auf, was in dieser innovativen Mischung aus zwei Patschuli-Essenzen zu Ausdruck kommt, die umhüllt ist von der Kremigkeit der Madagaskar-Vanille, reichen Amberholznoten und weichem Moschus - und alles kommt in einem unbestreitbar sinnlichen Finish zusammen.

Über Misty Copeland

Geboren wurde Misty Copeland in Kansas City, Missouri, und wuchs in San Pedro in Kalifornien auf. Sie ist Primaballerina beim American Ballet Theatre (ABT) und war die erste Afroamerikanerin in der Geschichte des Theaters, die dieses Position errungen hat. Dabei nahm Misty ihr Ballettstudium erst im Alter von 13 Jahren auf. Mit 15 erreichte sie den ersten Platz bei den Music Center Spotlight Awards. Sie studierte an der San Francisco Ballet School und nahm mit einem Vollstipendium am Summer-Intensive-Programm des American Ballet Theatre teil. Im Jahr 2000 wurde sie zum National Coca-Cola Scholar des ABT ernannt. Im September 2000 kam Misty zur Studio Company des ABT und 2001 dann zum American Ballet Theatre.

2008 erhielt Misty die Leonore Annenberg Fellowship für Kunst, bei der es sich um ein zweijähriges Stipendium handelt, das an junge Künstlerinnen und Künstler vergeben wird, die über ein außergewöhnliches Talent verfügen. Im Laufe der Zeit übernahm sie eine Vielzahl von klassischen und zeitgenössischen Rollen und schrieb im Herbst 2014 Geschichte, als sie als erste schwarze Künstlerin die Doppelrolle "Odette/Odile" in der Schwanensee-Inszenierung des American Ballet Theatre tanzte.

Misty wurde schon in zahlreichen Veröffentlichungen vorgestellt und trat in Fernsehsendungen auf, unter anderem bei CBS Sunday Morning, 60 Minutes, in The Today Show, bei Vogue, Essence, Glamour und im People Magazine. Im Mai 2012 wurde sie mit der Aufnahme in die Boys & Girls Club National Hall of Fame geehrt und hatte bereits im April 2012 den "Breakthrough Award" vom Council of Urban Professionals erhalten. Die Ernennung zum National Youth of the Year Ambassador für den Boys & Girls Clubs of America folgte im Juni 2013. Bei den Black Girls Rock! Awards 2013 erhielt sie die Auszeichnung Young, Gifted & Black. 2015 wurde sie vom Time Magazine auf die Liste der 100 einflussreichsten Menschen gesetzt und wurde vom Glamour Magazine als eine der Frauen des Jahres ausgezeichnet. Zu den Marken, für die sie in der Vergangenheit und gegenwärtig als Werbeträgerin tätig war und ist, gehören Under Armour, Dannon Oikos, SEIKO, Diet Dr. Pepper, COACH, American Express und jetzt auch Estée Lauder.

Für Misty ist es eine Leidenschaft, etwas zurückzugeben. Sie hat bereits mit vielen Wohltätigkeitsorganisationen zusammengearbeitet und nutzt ihre Zeit für ihr Engagement in der Arbeit und Betreuung von Mädchen und Jungen. 2014 berief Präsident Barack Obama Misty in den President's Council on Fitness, Sports and Nutrition.

Misty ist Autorin von drei Büchern: die Autobiografie "Life in Motion", die auf der Bestsellerliste der New York Times stand und die sie zusammen mit der preisgekrönten Journalistin und Autorin Charisse Jones verfasst hat, "Ballerina Body", das im März 2017 veröffentlicht wurde, und ein Kinderbuch mit dem Titel "Firebird", das sie zusammen mit dem preisgekrönten Illustrator und Autor Christopher Myers verfasst hat. Von der University of Hartford wurde sie im November 2014 mit der Ehrendoktorwürde für ihre Beiträge für das klassische Ballett und dafür, dieser Kunstform zu einer größeren Vielfalt zu verhelfen, geehrt.

