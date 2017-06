Bild: IXK Tücher Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen Das Element Erde im Fokus der neuen IXK-Tücher Kollektion Im Urlaub am Strand, beim Stadtrundgang in der Sommersonne oder beim Vergnügen mit Freunden: Tücher des Labels IXK sind vielseitig einsetzbar und ergänzen den individuellen Look perfekt. Von Sonderthemen-Redaktion, 21. Juni 2017 - 07:47 Uhr

Das Label IXK spielt bei seiner neuen Tücher-Kollektion "Postkarten aus der Zukunft" mit den vier Elementen. Heute betrachten wir das Element Erde genauer:

„Die Erde ist gleichzeitig auch unser Planet, die Mutter Erde, die Mitte unseres Universums, der Boden auf dem wir stehen. Alles kommt aus der Erde, wird wieder zu Erde, wird von der Erde genährt. Erde versinnbildlicht die zentrierte, ruhige Energie, denn es symbolisiert die Mitte", so Designerin Isabel Kibler.

Ergänzend zu dem auf den Elementen basierten Konzept finden sich auf den Foulards antike kulturelle Symbole, welche auf ferne Welten und atemberaubende Galaxien treffen. Die Ornamente und Fotografien der Erde werden durch `Glitchen´ umgewandelt. Somit entstehen einzigartige Bilderwelten. Diese Bilderwelten, Muster und Symbole werden im Herstellungsprozess in die Seiden- oder ökologischen Fair-Trade-Leinenstoffe über eine spezielle Technik des digitalen Drucks, mit wasserbasierten Farben, eingearbeitet. IXK Accessoires lassen so in eine Welt eintauchen, in der fragmentierte Farben auf strukturierte Oberflächen, mit grafischen Elementen, treffen.

IXK Tücher sind in verschiedenen Größen und Stoffeigenschaften erhältlich und lassen viel Platz und Spielraum für eigene Interpretationen und Phantasie.

Bildergalerie wird geladen, bitte warten...

«