Rolex zeigt in diesem Jahr eine besondere Version seines Modells Cellini Date mit blauem Armband in Alligatorleder. Das in radialguillochiertem Blau gehaltene Zifferblatt ist mit Applikationen und Zeigern in 18 Karat Weißgold ausgestattet. Bild: Rolex

Blaue Stunde

„Um zu begreifen, dass der Himmel überall blau ist, braucht man nicht um die Welt zu reisen."

Johann Wolfgang von Goethe

Von Birgit Holzer (Sonderthemen-Redaktion), 21. November 2016

Blau ist die Farbe der Unendlichkeit, des Himmels und des Meeres. Schon im Mittelalter hatte es eine besondere Bewandtnis mit der Farbe Blau, sie wurde als Verbindung zum Himmel betrachtet. Künstler jeder Epoche wählten

Blau zu ihrer Lieblingsfarbe, ob Pablo Picasso in der berühmten „Blauen Periode“ Anfang des 20. Jahrhunderts oder Wassily Kandinsky, der mit seinem „Blauen Reiter“ zum Wegbereiter der modernen Kunst wurde. Und

Blau ist auch jene Farbe, die in den aktuellen Uhrenkollektionen immer öfter zur Lieblingsfarbe avanciert, weil sie poetisch, elegant und raffiniert wirkt.

Glashütte Neomatik nachtblau

Bild: NOMOS

Rechtzeitig zum Jahresende bringt NOMOS Glashütte eine neue Uhrenserie heraus: Metro neomatik, Tangente neomatik und Minimatik – allesamt in schönstem Nachtblau. Das Äußere der neuen Uhren in Nachtblau passt somit perfekt zu ihrem feinen Inneren: Hier tickt DUW 3001 – jenes superflache Automatikkaliber, welches erst im Frühjahr in Serie ging.

Bell & Ross präsentiert als herbstliches Highlight die BRS Diamond Eagle, die ihre Inspiration aus dem Himmelsfirmament bezieht, in dem die Sterne wie Inseln im Dunkeln funkeln. Das blaue Zifferblatt ist mit Diamanten besetzt, die in der Form des Sternbilds Adler angeordnet sind. Das Armband aus nachtblauem Alligatorleder mit seinen perlmuttartigen Reflexen sorgt für die Extraportion Extravaganz. Die BRS Diamond vereint zeitlose Eleganz mit der bedeutungsvollen Symbolkraft der Sterne und präsentiert sich als moderne und raffinierte Uhr.

Seamaster Ploprof Master Chronometer

Bild: Omega

In attraktivem Azurblau zeigt sich die Seamaster Ploprof von Omega, die seit 1970 nicht nur wegen ihrer extremen Optik zu den bekanntesten Taucheruhren auf dem Markt zählt. Nicht ohne Grund hat der Meeresforscher-Pionier Jacques-Yves Cousteau auf die Zuverlässigkeit einer Omega Ploprof vertraut. Ursprünglich für Profitaucher entwickelt, leitet sich der Name des Modells aus dem Französischen „plongeur professionnels“ ab, was nichts anderes bedeutet als Profitaucher.

Der Name ist Programm: „Blue Attack“ ist ein neues Modell aus der Swatch Herbst/Winter-Kollektion. Die XLite Chrono Blue Attack ist die perfekte Sportuhr mit drei Hilfszifferblättern, dunkelblauem Zifferblatt mit Sonnenschliff und mit einem verstellbaren Aluminium-Armband, kunstvoll in dunkelblaues Silikon gepackt.

„Le Marché des Merveilles“

Bild: Gucci

Mit einem neuen, modernen Stil bringt die Gucci-Kollektion „Le Marché des Merveilles“ mit raffinierten Materialien mehr Farbe ins Leben. Die Quarzuhr mit blau-türkisem Ziffernblatt ist mit einem eleganten Armband aus Kalbs- oder Krokodilleder erhältlich. Um die einzigartigen Zifferblätter in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken, gibt es keine Stundenmarkierungen, nur ein Hummelmotiv bei 12 Uhr. Ebenfalls bei 12 Uhr steht das Gucci-Logo. Zudem trägt der Zeiger der Zentralsekunde das ineinandergreifende „G“-Motiv von Gucci. Das Zifferblatt wird von einer charakteristischen, glamourösen Lünette im Gucci-Stil umfasst, besetzt mit pyramidenförmigen Nieten, die einen sehr urbanen Touch mit sich bringen.