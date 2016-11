Cindy Crawford Bild: Omega Startseite Wirtschaft Uhren & Juwelen Am Handgelenk der Stars Internationale Weltstars zeigen gerne ihre Lieblingsuhren auf dem roten Teppich – nicht selten unterstützen sie damit auch wohltätige Initiativen. Von Birgit Holzer (Sonderthemen-Redaktion), 21. November 2016 - 13:30 Uhr

OMEGA ist seit 2011 stolzer Unterstützer von Orbis International, einer Non-Profit-Organisation, die sich darauf spezialisiert hat, vermeidbare Blindheit in den entferntesten Regionen der Welt zu behandeln. „Ich hatte schon so viele Möglichkeiten, Großes zu tun, aber meine Reise mit OMEGA und Orbis war wirklich etwas Außergewöhnliches. Diese Erfahrung mit meiner Tochter zu teilen und an vorderster Stelle die Arbeit der Ärzte mitzuerleben, war unglaublich für mich“, sagt Cindy Crawford – OMEGA-Markenbotschafterin, die ein De-Ville-Prestige-Modell trägt, von dessen Erlös ein Teil der Organisation gespendet wird.

Auch das international bekannte brasilianische Model Alessandra Ambrosio deklariert sich als Fan der Schweizer Uhrenmarke und zeigte sich bei den Olympischen Spielen in Rio mit dem Modell „Aqua Terra“ am Handgelenk. Alessandra Ambrosio trug zum Kleid von MISHA eine 43 mm Aqua Terra in 18 Karat Rotgold von Omega.

George Clooney mit Ehefrau Amal an der Seite trug beim Filmfestival 2016 in Cannes seine Omega Seamaster Aqua Terra 150M. Der Schauspieler stellte beim berühmten Festival in Südfrankreich seinen neuesten Film

„Money Monster“ vor.

Die Schweizer Uhrenmarke Longines hatte 2016 das große Vergnügen, ihre Botschafterin der Eleganz, Kate Winslet, erstmals am Firmensitz in Saint-Imier begrüßen zu dürfen. Die Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin, die seit 2010 zur Longines-Familie gehört, stattete dem Longines-Museum einen Besuch ab und wählte dort ein Modell aus, das zugunsten der Golden Hat Foundation neu aufgelegt wird. Diese Wohltätigkeitsorganisation hat es sich zum Ziel gesetzt, unsere Wahrnehmung von Menschen mit Autismus nachhaltig zu verändern. Kate Winslet trug bei ihrem Besuch das Edelstahlmodell Longines DolceVita mit einer Diamantlünette.

Montblanc-Markenbotschafter Hugh Jackman zeigt sich als moderner Entdecker und seine Lieblingsuhr, die Heritage Spirit Moonphase von Montblanc, am Handgelenk. „Ich reise viel, von einem Ort zum nächsten, über

Kontinente und durch Zeitzonen, oft auf dem Weg ins Unbekannte“, sagt der Schauspieler. „Im Leben geht es um Entdeckungen, das Sammeln von Erfahrungen und das Annehmen von Herausforderungen, bei denen man

anders denken und manchmal die gewohnten Pfade verlassen muss. Mit den richtigen Werkzeugen an meiner Seite, die makellos funktionieren, habe ich die nötige Inspiration, um noch weiter zu gehen.“

Plácido Domingos Verbundenheit mit Rolex lässt sich am besten mit seinen eigenen Worten veranschaulichen: „Die Zeit, Disziplin und Kunstfertigkeit, die in die Produktion, Montage und Erprobung einer Rolex-Armbanduhr

investiert werden, sind wie die Reise von der Partitur zur Bühne ... letztlich geht es um Qualität.“ Seit 1994 ist die italienische Mezzosopranistin Cecilia Bartoli Rolex-Botschafterin und bei den Salzburger Festspielen

2016 sang sie unter dem Dirigat von Gustavo Dudamel, gleichfalls Rolex-Botschafter, die Maria in einer von Rolex geförderten Neuinszenierung der West Side Story. Auch Jonas Kaufmann, seit 2009 Rolex-Botschafter,

zählt an den großen Opernhäusern zur absoluten Weltspitze. Mit seinem Repertoire, das von Standards aus den Anfängen des Jazz hin bis zur Gegenwart reicht, sowie seinen eigenen Kompositionen füllt Michael Bublé

oft riesige Konzertarenen. Seit 2006 ist auch er Rolex-Botschafter.

Der versierte Pilot und Aeronautik-Freak John Travolta ist seit über zehn Jahren Botschafter von Breitling. Schauspieler John Travolta trug beim Fotoshooting mit dem sagenumwobenen Experimentalflugzeug North American X-15 auf der berühmten Flugpiste des Mojave Air and Space Port in Kalifornien den Breitling Chronomat, den Pilotenchronografen par excellence.