Wie digital sollen unsere Banken sein? Wir erledigen unsere Bankgeschäfte online. Auf die Filiale ums Eck wollen wir aber auch nicht verzichten. Ein Dilemma für die Banken. Von Hermann Neumüller, 04. November 2017 - 08:46 Uhr

Mehr als vier Millionen Österreicher ab 14 Jahren, also 57 Prozent, erledigen ihre Bankgeschäfte online. Zum Vergleich: 2015 waren es erst 28 Prozent. Schwung in die Sache brachte vor allem die mobile Internetnutzung mit Smartphone und Tablet.

Auf der anderen Seite messen die Österreicher den Klein- und Regionalbanken einen hohen Stellenwert bei. Die überwiegende Mehrheit der Bürger spricht sich auch dafür aus, dass sie erhalten bleiben sollen und wünschen sich dementsprechende Initiativen, etwa von der Politik. Das geht aus einer repräsentativen GfK-Umfrage im Auftrag des Fachverbandes der Raiffeisenbanken hervor.

Die Regionalbanken als aussterbende Spezies, die Hilfe vom Staat braucht? So weit ist es in Österreich wirklich nicht. Im Gegenteil: Den Regionalbanken in Oberösterreich geht es prächtig. Sie verdienen gutes Geld und denken nicht dran, sich von der flächendeckenden Präsenz zu verabschieden. Die Befragten dürften da die Sache mit den Gendarmerieposten und den Postämtern im Hinterkopf gehabt haben. Aber der Auftrag an die Verantwortlichen in den Banken ist eindeutig.

längst verstanden. An den Filialen will beispielsweise Michael Rockenschaub, Generaldirektor der Sparkasse Oberösterreich, trotz des wachsenden digitalen Angebotes festhalten. 162 Standorte hat das Institut, 146 davon sind Filialen. „Die Kosten für die Miete und ein paar Computer sind nicht relevant. Wichtiger ist es, die Mitarbeiter möglichst gut einzusetzen. Und wenn das dezentral besser gelingt, gibt es keinen Grund, eine Filiale zuzusperren.“

Und er hält an seiner Aussage fest, die er vor einigen Jahren getätigt hat: „Raiffeisen und wir werden überbleiben. Auf alle Fälle, was die Filialstruktur betrifft.“ Das wird vielleicht sein Kollege von der Oberbank nicht so gerne hören. Beim Institut, das Franz Gassselsberger leitet, kann keine Rede von Filialschließungen sein. Zu Beginn des Jahres waren es 159, im Frühjahr kündigte Gasselsberger bei der Präsentation des Rekord-Halbjahresergebnisses an, dass er heuer bis zu acht neue Standorte eröffnen werde. Nicht nur im benachbarten Ausland, sondern auch in Österreich bleibt die Oberbank auf Expansionskurs.

Das heißt umgekehrt nicht, dass jede Filiale um jeden Preis gehalten wird. So hat etwa die Oberbank zu Beginn des Jahres ihr Netz im Raum Wels um zwei Standorte reduziert. Auch bei Raiffeisen ist viel in Bewegung. Dort versucht man, über Fusionen dem Kostenthema Herr zu werden. Im Sommer gab es in Oberösterreich noch 85 Raiffeisenbanken, noch heuer soll die Zahl auf 82 sinken. Im Jahr 2000 waren es noch 132 selbstständige Raiffeisenbanken.

Auch Christoph Wurm, Generaldirektor der VKB-Bank, und Andreas Mitterlehner, Vorstandschef der Hypo Oberösterreich, wollen an ihrer Filialstruktur wenig ändern, auch wenn „Bereinigungen“ des Filialnetzes natürlich möglich sind.

Noch immer zu viele Banken?

Wenn Andreas Ittner, als Vizegouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) für die Bankenaufsicht zuständig, über die österreichische Bankenlandschaft spricht, dann kommt wie das Amen im Gebet, dass Österreich zu viele Bankfilialen hat und im Vergleich zur ausländischen Konkurrenz einfach zu wenig verdient.

Im Gespräch mit den OÖNachrichten relativiert er ein bisschen, zumindest was die Anzahl der Filialen angeht. Die Zahl der Filialen sage nicht so viel aus. Es sei einfach eine Frage der Kosten. „Ich führe nur Fakten an“, sagt Ittner. Tatsache sei, dass das Verhältnis von Aktiva zu Bankmitarbeitern, ein Maß für das Geschäftsvolumen, in Österreich bei elf Millionen Euro liege. In Belgien oder Frankreich seien es 20 Millionen.

Und eine ganz entscheidende Kennzahl sei die sogenannte Cost/Income-Ratio, also das Verhältnis des Aufwandes zu den Erträgen. Die österreichischen Banken hätten bei dieser Kennzahl einen Durchschnittswert von 70 Prozent. Aus Sicht Ittners sollten es mittelfristig 50 Prozent werden. Oberösterreichs Banken liegen, von der Raiffeisenlandesbank und der VKB-Bank abgesehen, unter 70 Prozent. Vor allem die Oberbank ist mit einem Wert von derzeit 54 Prozent schon nahe am Zielwert Ittners.

Diese Sparziele sind kein Selbstzweck. Die Banken sind enorm unter Druck. Sie müssen den stark gestiegenen regulatorischen Vorgaben entsprechen, und sie müssen in die Digitalisierung investieren. Die Konkurrenz von sogenannten Fintechs schläft nicht. Spätestens Anfang nächsten Jahres, wenn die Zahlungsdienste-Richtlinie der EU in Kraft tritt, müssen sie Dritten Zugang zu den Kontodaten ihrer Kunden gewähren. Da könnte die Stunde dieser kleinen, jungen Firmen schlagen.

Lukrative Nischen für Fintechs

Es liegt jetzt an den Banken selbst, wie sie mit dieser Herausforderung umgehen. Sie müssen versuchen, ihr Angebot entsprechend zu erweitern, was sie in den vergangenen Jahren auch gemacht haben. OeNB-Vizegouverneur Ittner sieht die Gefahr, dass sich Fintechs die lukrativen Nischen suchen, wo die Erträge hoch sind, aber wenig Kosten verursachen. Dann könnten die Banken auf dem Geschäft sitzen bleiben, dass aufwändig und kostspielig ist. Die Ausgangslage für die heimischen Banken ist aber gar nicht so schlecht. Das liegt auch an der Einstellung ihrer Kunden. Auch wenn „die Banken“ seit der Finanzkrise gerne in die „Schmuddelecke“ geschoben werden, das Vertrauen in die jeweilige Hausbank ist nach wie vor hoch. Das liegt nicht zuletzt auch an den hohen Sicherheitsstandards der Institute.

Gerade die Regionalbanken gelten als Partner. Um noch einmal die GfK-Umfrage zu zitieren: 64 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass sich die Regional- und Lokalbanken stärker als eine Großbank für die Finanzierung der örtlichen Betriebe einsetzen. 62 Prozent meinen, die kleinen Institute sollten mehr Werbung in eigener Sache machen und die Vorteile für die Bevölkerung aufzeigen. Mit dem Verschwinden der lokalen Bank würden ein wichtiger Partner wegfallen – nicht nur im Finanzbereich.

