Handwerk 4.0.: Moderne Tischler stehen mehr an Maschinen als hinter der Hobelbank. Bild: www.colourbox.de Startseite Wirtschaft Top 250 Wenn Tischler digital gemeinsame Sachemachen Drei Tischlereien wollen in einer Art „Produktionswolke“ zusammenarbeiten, um Über- und Unterkapazitäten auszugleichen. Von Ulrike Rubasch, 04. November 2017 - 08:52 Uhr

Größere Aufträge kann ich alleine nicht bewerkstelligen. Mit Partnern schon“, sagt Christoph Schwingenschuh, Co-Geschäftsführer der gleichnamigen Tischlerei in Nußbach. Damit der Ausgleich von Unter- und Überkapazitäten automatisch, digital und vor allem schnell und effizient geht, hat er sich mit zwei anderen mittelständischen Tischlerbetrieben entschlossen, eine Art digitale „Produktionswolke“ zu erfinden.

Zunächst versuchte das Scharnsteiner IT-Unternehmen nextsoft it GmbH als Koordinator in einem Forschungsprojekt im Rahmen des Strategischen Wirtschafts- und Forschungsprograramms OÖ 2020 mit dem Forschungsinstitut FAW der Kepler-Uni und eben den Tischlereien, ein firmenübergreifendes Netzwerk aufzubauen und die Anforderungen an eine geeignete Software zu definieren. Umgesetzt ist das Netzwerk jedoch noch nicht. Wenn zum Beispiel eine große österreichische Handelskette neue Inneneinrichtung braucht, kann das ein einzelner mittelständischer Tischlerkaum alleine stemmen. „Da bietet sich an, wie in der Bauwirtschaft, dass einer als Koordinator Subaufträge an seine Projektpartner vergibt“, erklärt Barbara Platzer die Ursprungsidee.

Plattform erleichtet Zusammenarbeit

Die Software-Entwicklerin ist Geschäftsführerin bei nextsoft it und nennt als konkreten Vorteil einer künftigen digitalen Zusammenarbeit etwa Folgendes: „Wenn bisher Unternehmen bei Aufträgen zusammengearbeitete haben, klingelte beim koordinierenden Mitarbeiter alle fünf Minuten das Telefon. Künftig soll die Software-Plattform so sein, dass man dort vieles nachschauen kann und sich viel Nachfragen erspart.“

Außerdem erwarten sich die Betriebe zusätzliche Umsätze und bessere Auslastung der Maschinen und Arbeitskräfte. Auch Schwingenschuh sieht das als großen Vorteil: Auf einen Blick könnten die Netzwerkpartner sehen, ob eine CNC-Maschine zu einer bestimmten Zeit freie Kapazitäten hat, „eventuell mit einem einfachen Ampel-Signal“. Die Aufträge und Lieferscheine würden digital verschickt, müssten nicht mehr ausgedruckt werden, alles würde schneller abgewickelt werden können. Sein 35-Mitarbeiter-Betrieb könne bei Überkapazitäten eigene Ressourcen an andere Tischlereien abgeben. „Das sehe ich als größten Vorteil der Idee.“ Großes Vertrauen der Partner ist da vorausgesetzt.

Sowohl Platzer als auch Schwingenschuh gehen davon aus, dass die Automatisierung des Informationsflusses weitere Betriebe ins Netzwerk locken wird und auch in anderen Branchen Anwendung finden kann. Die Partnersuche werde sich im neuen Netzwerk einfacher gestalten, erwarten die Forscher. Die beiden anderen Tischlereien sind die ebenfalls auf Ladenbau spezialisierte Lidauer Tischlerei aus Scharnstein und ShopCrea aus Steinhaus.

«

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.