Willibald Salomon ist Geschäftsführer der CompuGroup Medical Bild: CGM Das digitale Krankenhaus Elektronische Befunde, virtuelle Dienstpläne, sichere Daten: Kliniken werden digitaler – auch dank dreier IT-Firmen aus Oberösterreich. Von Martin Roithner, 04. November 2017 - 08:57 Uhr

Für Willibald Salomon ist es „eine perfekte Kombination“: das Zusammenspiel der Gesundheitsbranche und der Informationstechnologie. „Beide Bereiche wachsen stark und ergänzen sich auch noch gut“, sagt Salomon, Geschäftsführer der CompuGroup Medical (CGM) Österreich. Das Unternehmen mit 265 Mitarbeitern entwickelt Software für die Gesundheitsbranche. Es zählt zum börsenotierten CompuGroup-Konzern mit Sitz im deutschen Koblenz.

In Oberösterreich gibt es Standorte in Linz und Steyr (ehemals Systema). CGM stattet laut eigenen Angaben 37 Prozent aller Krankenhausbetten in Österreich mit seiner Software aus. Zu den Kunden zählen die Oberösterreichische Gesundheits- und Spitals AG (gespag) und die Niederösterreichische Landeskliniken-Holding.

Ziel der Software sei, Abläufe zu beschleunigen und Behandlungsprozesse besser planbar zu machen, sagt Salomon. „Alle Elemente eines klinischen Informationssystems führen zu einer vollelektronischen Krankengeschichte des Patienten.“ Das erleichtere die Arbeit der Ärzte. Aber nicht nur für die Patienten, sondern auch für das Krankenhauspersonal hat CGM ein System entwickelt. Es handelt sich um einen digitalen Dienstplaner, der Mitarbeiterdaten verarbeitet und so auswertet, dass die „richtige Menge an Mitarbeitern“ für den jeweiligen Dienst eingeplant wird.

Die Nachfrage nach beiden Programmen sei sehr groß, sagt der Geschäftsführer im Gespräch mit den OÖNachrichten. Deshalb expandiert CGM. In Wiener Neudorf wurde ein Standort eröffnet, in Linz-Urfahr ein neues Quartier bezogen. Es soll Platz für 40 zusätzliche Mitarbeiter bieten. Bedarf bestehe vor allem an Programmierern, bestätigt Salomon.

Zentrale Datendrehscheibe

Ebenfalls auf IT in der Medizin spezialisiert hat sich das Unternehmen X-Tention mit Sitz in Wels. 2001 wurde die IT-Abteilung des Klinikums Wels als eigene Firma ausgegliedert. Damals hatte X-Tention sieben Mitarbeiter, mittlerweile sind es 220. Wie CGM bietet dasWelser Unternehmen Software-Lösungen für Krankenhäuser an. „Wir orchestrieren den Datenfluss in einem Spital“, sagt Marketing-Chef Peter Christen. Es gehe darum, die vielen Daten in einem Krankenhaus zu ordnen und über eine „zentrale Drehscheibe“ all jenen, die sie benötigen, zur Verfügung zu stellen. X-Tention beliefert mit seiner Software neben dem Welser Klinikum auch das Kepler Universitätsklinikum oder die Barmherzigen Schwestern in Linz.

Neu in der Branche ist das Start-up Together Secure aus Wels. Manuel und Christina Haas haben ein Programm zur Informationssicherheit entwickelt. Die beiden beschreiben das System als „Sammelplattform für Datenaustausch“. Das soll den Mitarbeitern helfen, im digitalen Krankenhaus den Überblick zu bewahren.

