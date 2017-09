Wozabal steht vor entscheidenden Wochen

Ende August ging die Firmen-gruppe Wozabal in Insolvenz. Eigentümer Christian Wozabal kämpft um den Fortbestand und muss mögliche Käufer überbieten.

Es ist das größte Insolvenzverfahren in Oberösterreich seit Jahren. Sechs Gesellschaften des Wäschedienstleisters Wozabal haben Ende August ihre Zahlungsunfähigkeit eingestanden. 47 Millionen Euro betragen die Passiva im Fortführungsfall, 104 Millionen würden fällig, müssten die Firmen zusperren. 800 Mitarbeiter haben im August kein Geld erhalten.

In den darauffolgenden zwei Wochen haben die sechs involvierten Masseverwalter unter Hochdruck gerechnet und verhandelt, um den Betrieb fortführen zu können. Voraussetzung dafür ist: Das laufende Geschäft muss sich rechnen. Das ist denkbar knapp. Für die Masse darf sich der Ausfall jedenfalls nicht vergrößern, sagt Otto Zotter vom Kreditschutzverband von 1870.

Damit die Gläubiger nicht noch mehr Geld verlieren, finanzieren die bisherigen Hausbanken Oberbank, Raiffeisen Landesbank und Sparkasse Oberösterreich den Fortbetrieb inklusive einer 2,5 Millionen Euro hohen Verlustabdeckung. Bis Februar 2018 sei damit der Fortbetrieb gesichert, bestätigt der Sprecher der sechs Masseverwalter, Rudolf Mitterlehner. Damit können weiter Bettbezüge, Ärztekittel, Personalwäsche, Operationswerkzeuge, Handtücher und viele Dinge mehr gewaschen und an die 2000 Kunden geliefert werden. 175 Tonnen werden pro Tag gewaschen.

Alleinanbieter und dennoch pleite

Wozabal hat sich mit seinem Modell der Mietwäsche vor allem bei Krankenhäusern eine ziemliche Alleinstellung erarbeitet. Betreiber wie die Gespag oder etliche Ordensspitäler sind langjährige Kunden und von der laufenden Verfügbarkeit der Reinigungs-Dienstleistung abhängig.

Wie man trotz dieser guten Ausgangslage in die Pleite rutschen kann? Die Wäschereien in Enns und Rankweil wurden 2014 groß ausgebaut, in einer kurzen Zeitspanne viele Neuaufträge an Land gezogen, aber die technische Modernisierung im Betrieb nicht bewältigt. Dazu kam der Aufwand für den Kauf der Wäsche. In Summe wurden 26 Millionen Euro ausgegeben – und zu kurzfristig und zu teuer finanziert. Christian Wozabal sagte im August: Es liefen 72 Kredit- und 260 Leasingverträge.

Weil der große Kundenstock und die modernen Wäschereien durchaus attraktiv sind, werden auch Käufer gesucht. Die Banken hatten vor der Pleite bereits Partner an der Hand. Diese Interessenten können nun konkret bieten.

Dabei wird es ab Oktober spannend: Am 19. und 24. Oktober finden vor den Landesgerichten in Wels und Linz die Prüfungstagsatzungen statt. Dann wird klar sein, wie hoch die Schulden der verschachtelten Gruppe wirklich sind. Das ist wiederum ausschlaggebend für die für 28. und 30. November anberaumten Sanierungsplan-Tagsatzungen. Dort entscheiden Konkursrichter und Gläubigervertreter, welches Angebot sie annehmen: Jenes von Christian Wozabal, der neue Finanziers sucht, um die Sanierungsquote von mindestens 20 Prozent zu begleichen, die Betriebe fortzuführen und die alten Bankschulden abzulösen. Oder jenes von einem oder mehreren Interessenten, die die Firmengruppe ganz oder geteilt übernehmen wollen.

