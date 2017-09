Wenn sich Probleme in Luft auflösen

Sport hat Ernst Mayrs Leben verändert. Vor sechs Jahren zeigte seine Waage einen dreistelligen Wert an. Mayr beschloss, dem entgegenzuwirken.

Der Geschäftsführer des Innviertler Mode-Einzelhändlers Fussl vertraute sich einem guten Freund an. "Der hat mir Heinrich Bergmüller als persönlichen Trainer empfohlen." Bergmüller, der etwa Hermann Maier oder Julia Mancuso betreut hatte, untersuchte Mayrs Werte – und redete ihm ins Gewissen. "Er hat mir gesagt, dass ich in meinem Leben etwas ändern muss, wenn ich gesund bleiben will."

Mayr begann mit Radfahren. Nach drei Monaten tauschte er das Rad gegen Laufschuhe. Mit seinen Mitarbeiterinnen ging er eine Wette ein. "Ich habe gesagt, dass ich einen Marathon laufen werde. Sie haben dagegen gewettet." Mayr gewann die Wette. "Hätte ich es nicht geschafft, hätte ich vor mehr als 500 Frauen bei der Weihnachtsfeier singen müssen. Diesen Genuss wollte ich ihnen nicht bieten." Heute läuft der Fussl-Chef fünf Mal pro Woche, hat vier Marathons in den Beinen und will im November den Athen-Marathon bestreiten. "Beim Marathon durchs Ziel laufen, ist wie eine Geschäftseröffnung. Man weiß, dass sich die Mühe gelohnt hat, und geht gesünder und zufriedener durchs Leben."

Dieses Gefühl hat Christina Khinast-Sittenthaler schon oft erlebt. Die Linzer Steuerberaterin von Ernst & Young kennt Marathonstrecken wie ihre Westentasche, sie hat bereits mehr als 70 Bewerbe absolviert – von Südafrika über Asien bis Linz. Die Laufschuhe schnürt sie täglich, wenn es die Zeit zulässt. "Mein perfekter Tag beginnt mit einem Lauf in der Früh. Ich bin wirklich munter, innerlich aufgeräumt, kann den Tag im Kopf durchstrukturieren und rascher Entscheidungen treffen und handeln."

Aber nicht nur das Laufen hat es Khinast-Sittenthaler angetan. Auch Wandern, Skifahren, Skitouren gehen und Yoga stehen bei der Linzerin ganz oben auf der To-do-Liste. Vom Sport nehme sie viele Dinge für den Beruf mit: "Man lernt, seine Grenzen auszutesten und zu verschieben. Sport erdet einen. Ich bin danach ruhiger und sehe viele Angelegenheiten aus einem anderen Blickwinkel."

Über den Dingen und unter der Wasseroberfläche

Rainer Kargels Blick schweift in seiner Freizeit zumeist in die Ferne. Der Geschäftsführer des Mühlviertler Start-ups Pixelrunner steht beim Paragleiten gerne über den Dingen. Vor fünf Jahren begann er damit, seitdem lässt es ihn nicht mehr los. An freien Tagen schnappt sich Kargel seinen Gleitschirm, setzt sich ins Auto und fährt ins Salzkammergut, um zuerst einen Berggipfel zu erklimmen und danach entspannt ins Tal zu segeln. "Sport hilft mir, herunterzukommen und Ausgleich zum Beruf zu finden. Probleme, über die man krampfhaft nachdenkt, sind plötzlich keine mehr."

Dass der 45-Jährige dem Paragleiten verfallen ist, ist seinen vielen Bekanntschaften geschuldet. "Viele Leute in meiner Umgebung haben mir immer Sachen erzählt, die sie in der Pension gerne machen würden. Da habe ich mir gedacht, warum sollte ich meine Wünsche immer vor mir herschieben? Entweder ich mache es gleich oder gar nicht." Kargel wog zwischen Fallschirmspringen, Paragleiten und Bergsteigen ab. Die Wahl fiel auf Paragleiten und Bergsteigen.

Unter der Wasseroberfläche hält sich Marlene Kittel des Öfteren auf. Die Chefin des Freistädter Unternehmens Happy Foto hat eine Vorliebe für das Tauchen. "Tauchen bedeutet für mich Freiheit, komplettes Abtauchen in eine andere Welt, die Farben sehen, die Tiere beobachten und die Ruhe genießen." Sie schaffe es, den Alltag dabei komplett auszublenden und viel Wertvolles dafür mitzunehmen. "Tauchen hilft mir, brenzlige Situationen besser zu meistern. Beim Tauchen wie im Berufsleben geht es viel um das Miteinander. Man muss sich gegenseitig verständigen und auf den anderen verlassen können." Momentan frönt Kittel ihrer Leidenschaft auf den Fidschi-Inseln. Dort taucht sie drei bis vier Mal pro Tag in eine andere Welt ab – und die Probleme lösen sich in Luft auf.

