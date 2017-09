Tierisch gute Geschäfte mit Hund und Katz

Wer im Supermarkt die Etiketten von Tiernahrung studiert, meint zuweilen, in die Speisekarte eines Restaurants zu blicken.

Für 90 Prozent der Haustierbesitzer ist ihr Tier ein guter Freund, für 74 Prozent sogar ein vollwertiges Familienmitglied. Das zeigt eine aktuelle Spectra-Umfrage. Bild: Colourbox

"Selektion aus Truthahn, Ente und Poularde", "Feine Auswahl in Gelee" oder "Light Huhn und Karotten mit Distelöl" nennen sich die beinahe haubenverdächtig klingenden Gerichte. "Tatsächlich werden die Rezepte für Hunde und Katzen der menschlichen Ernährung immer ähnlicher. Einer der Trends geht ins Kulinarische", sagt Franziska Zehetmayr von Mars Austria. Der Konzern ist mit den Tiermarken Whiskas, Kitekat, Sheba, Cesar und Perfect Fit Marktführer bei Tierfutter in Österreich – der Anteil beträgt 30 Prozent.

Das Marktvolumen für Hunde- und Katzennahrung mache laut Zehetmayr rund 420 Millionen Euro aus. Diese Zahl komme aus der Kombination von Erhebungen der Marktforschungsinstitute Nielsen und GfK zustande. Und das Volumen wachse. Vor allem, weil das Bedürfnis, seinen tierischen Begleitern etwas Gutes zu tun, immer mehr zunehme. Das beobachtet auch Hermann K. Aigner, Geschäftsführer der Tierbedarfskette Fressnapf, die in Österreich mit 126 Filialen – davon 22 in Oberösterreich – vertreten ist. "Insgesamt scheint sich der Konsum von ,billig und viel’ zu ,wertig und selektiv’ zu bewegen", sagt Aigner. Da es Unterschiede im Qualitätsanspruch des Futters gebe, könne der durchschnittliche wöchentliche Einkauf für Katzen zwischen 15 und 30 Euro liegen. Aigner: "Katzenbesitzer kommen öfters einkaufen, weil häufig Frischebeutel zur Fütterung verwendet werden." Bei Hunden bewege sich der wöchentliche Einkauf – je nach Größe des Tieres – zwischen 30 und 60 Euro.

Premiumprodukte legen zu

Giselle Mugny, Marketingleiterin für den Tiernahrungsbereich bei Nestlé Österreich (Marken: Felix, Purina, Gourmet, Adventos, Beneful, ProPlan), ortet einen weiteren Trend: "Produkte für unterschiedliche Lebensphasen oder Ernährungsbedürfnisse werden bei uns immer mehr nachgefragt." Das bestätigt Zehetmayr: "Funktionale Produkte, die für das Tier einen Mehrwert bringen, oder auf das Alter und den Lebensstil abgestimmte Premiumprodukte sind auch bei uns stark."

Beim Futter, das die Konzerne und Tierbedarfsketten im Programm haben, scheint hingegen Bio keine große Rolle zu spielen. Mars Austria habe vor 15 Jahren bereits einmal Bio-Produkte auf den Markt gebracht, erzählt Zehetmayr. "Aber die Nachfrage ließ zu wünschen übrig. Unser Unternehmen fand das nicht ausreichend interessant und stieg aus diesem Segment wieder aus." Auch der Fressnapf-Geschäftsführer sagt: "Biofutter ist nicht so ein Thema."

Offenbar können diese Nische die kleinen Fachgeschäfte besser besetzen. Der Laden "Feine Pfote" auf der Linzer Spittelwiese, der auch einen Online-Shop betreibt, ist ein Beispiel dafür. "Wir bieten handgekochtes Bio-Hundefutter an. Die Rezeptur wurde gemeinsam mit einer deutschen Tierärztin entwickelt und wird in Bayern produziert", sagt Geschäftsführer Sebastian Aigner. "Feine Pfote" vertreibt diese Tiernahrung exklusiv in Österreich. Obwohl sehr hochpreisig – ein 420 Gramm-Glas kostet 7,90 Euro – laufe das Geschäft damit extrem gut.

Wie es zur Gründung des Geschäftes kam, erzählt Sebastian Aigner so: Für seine heute drei Jahre alte Magyar-Vizsla-Hündin Nala machte er sich im Vorjahr auf die Suche nach hochwertigem Hundezubehör, wie Hundebett oder Leine. Doch er fand kein seinen Vorstellungen entsprechendes Angebot. "Damit bin ich zufällig auf diese Marktlücke gestoßen."

Online-Shop führt zu Exporten

Nun erzeugen mehrere Nähereien in Europa exklusiv für "Feine Pfote" orthopädische Hundebetten. Aigner und seine Mutter Sonja kaufen zudem weiteres Sortiment von kleinen Boutiquen und Lieferanten zu. Der Online-Shop entwickle sich gut. "Mittlerweile exportieren wir unsere Produkte zu 70 Prozent", sagt Aigner. Bei ihm würden Mindestrentner genauso einkaufen wie Millionäre, betont er. "Wir haben auch einen Kunden, dem wir heuer das Hundefutter auf seine Yacht vor Marbella mit Kurierdienst nachschickten."

Zahlen und Fakten: Weniger Haustierhalter, dafür mehr Sinn für Qualität

Bei einer Spectra-Umfrage unter rund 1000 Personen gaben 18 Prozent an, ein Haustier zu besitzen, weitere zwölf Prozent haben mehrere. Das ist ein Rückgang gegenüber der letzten Studie aus 2012 (22 % eines, 17 % mehrere).

16 Prozent der Besitzer gaben an, eine Katze zu haben. Vor fünf Jahren waren es noch 24 Prozent. Die im Frühjahr 2016 eingeführte gesetzliche Kastrationspflicht könnte dazu beigetragen haben, dass Katzen an Attraktivität verloren haben, meint Spectra. Das zweitbeliebteste Haustier in Österreich ist der Hund. 13 Prozent haben einen zu Hause.

Dosen-, Trockenfutter oder Frischebeutel – was ist beliebter? Bei Fressnapf Österreich ist bei Katzen eine Tendenz hin zum Frischebeutel erkennbar, gefolgt vom Trockenfutter. Bei Hunden ist es eher umgekehrt. Hier wird eher Trockenfutter mit einem hohen Fleischanteil gefüttert. Im urbanen Bereich mit eher kleinen Hunderassen sind auch noch die Frischebeutel bei Hundebesitzern beliebt.

Ein nachhaltiger, verantwortungsvoller Konsum setzt sich nicht nur bei Menschen durch, sondern auch bei der Tiernahrung. Laut Giselle Mugny von Nestlé Österreich legen die Käufer verstärkt Wert auf natürliche Inhaltsstoffe.

Dass sich rund um die Versorgung von Haustieren ein großes Geschäftsfeld entwickelt hat, zeigt ein Blick auf die Details: Laut Spectra gehen 34 Prozent der Tierbesitzer zumindest ab und zu zur Fütterungsberatung. 30 Prozent nutzen rein biologische Tiernahrung und zwölf Prozent kalorienreduzierte Nahrung bei Übergewicht des Tieres.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema